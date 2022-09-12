Перекличка нардепів. Верховна Рада-2022 у цифрах та фактах

У якому складі парламент розпочинає новий політичний сезон?

Загальна кількість народних депутатів та представників мажоритарних округів у Верховній Раді зменшується. Водночас серед парламентарів росте кількість докторів та кандидатів наук, а 13 чинних нардепів не мають вищої освіти.

Понад 78% теперішніх депутатів вперше обрані до парламенту, частка молоді складає 13%. Троє парламентарів мають звання Героя України. Як це не абсурдно, серед них – один із лідерів забороненої партії ОПЗЖ Юрій Бойко.

Перед початком нового політичного сезону управління кадрів Апарату Верховної Ради опублікувало актуальну статистику про народних депутатів. Її проаналізував Рух «Чесно».

Станом на 1 вересня 2022 року у Верховній Раді України дев’ятого скликання працює 420народних депутатів України, з яких 224 були обрані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, 196 — в одномандатних виборчих округах.

Зазначимо, що, згідно із законодавством, в українському парламенті має бути 450 народних депутатів, але після окупації Росією у 2014 році Криму та частини Донецької й Луганської областей вибори в окупованих округах тимчасово не проводились. Тому на початку скликання кількість нардепів становила 423.

Після смерті чернігівського мажоритарника, обраного від «Слуги народу», а згодом члена групи «За майбутнє» Антона Полякова мали відбутись вибори в окрузі, однак через війну виборчий процес зупинили. Також після повномасштабного вторгнення Росії в Україну від мандатів добровільно відмовились нардеп-колаборант Ілля Кива та проросійський мажоритарник від Маріуполя, мільярдер та протодиякон Російської православної церкви в Україні Вадим Новинський.

Водночас слід зазначити, що нардеп-колаборант із Херсонщини Олексій Ковальов, про смерть якого у Голій Пристані повідомляли ЗМІ, ще є в переліку депутатів. Є в ньому і мажоритарник з Одещини Ігор Васильковський, який у липні 2022 року фігурував на оприлюдненому нардепом Власенком скріншоті указу президента Володимира Зеленського про позбавлення громадянства України десятьох осіб. До цього ЗМІ повідомляли про наявність у Васильковського громадянства Болгарії.

Частка молоді (до 35 років) серед 418 народних депутатів України становить 13,6% – 57 осіб (41 чоловік та 16 жінок). Загалом серед народних депутатів Верховної Ради України дев’ятого скликання чоловіків – 334, жінок – 86.

326 народних депутатів України 9-го скликання обрано вперше. Нагадаємо, у серпні останньою до парламенту зайшла депутатка Валентина Короленко – за списком партії «Слуга народу», після призначення Ольги Совгирі до Конституційного Суду України. Валентина Короленко на момент балотування вказала, що є фізичною особою-підприємцем і не входить до будь-якої партії. Водночас за даними Youcontrol людина з такими самими прізвищем, ім’ям та по батькові – співробітниця Дніпропетровської митниці, головний держінспектор відділу митного оформлення митного поста «Кривий Ріг».

Вищу освіту мають 407 народних депутатів України.

Науковий ступінь доктора наук має 41 народний депутат, кандидата наук – 74. Ця цифра збільшилась за останній рік. Раніше Рух «Чесно» писав, що станом на грудень 2020 року ступінь доктора наук мали 35 народних депутатів, кандидата наук (доктора філософії) – 73 нардепи (найбільше – юридичних та економічних наук), почесне звання заслуженого (юриста, економіста, журналіста, лікаря, будівельника, працівника сільського господарства, сфери послуг тощо) мали 35 нардепів. А 23 депутати є викладачами, доцентами, професорами або ректорами.

Наприклад, нардеп-колаборант, якого підозрюють у державній зраді, кум Путіна Віктор Медведчук є дійсним членом (академіком) Національної академії правових наук України.

У 1996 році Медведчук захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Конституційний процес в Україні: організація державної влади і місцевого самоврядування». У 1997 році – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Сучасна українська національна ідея і актуальні питання державотворення».

Читайте також рецензію руху «Чесно» на докторську дисертацію Медведчука: «Пристосуванець: Як Медведчук шукав національну ідею, але знайшов балалайку і газову трубу»

Зазначимо, що наявність наукового або почесного звання передбачає надбавку до заробітної плати депутата, зокрема:

кандидат наук (доктор філософії) – 15% посадового окладу;

доктор наук – 25%;

почесне звання заслуженого – 20%;

почесне звання народного – 40%.

Станом на початок вересня 2022 року почесне звання присвоєно 49 народним депутатам України. Наприклад, звання заслуженого працівника сфери послуг має скандально відомий мажоритарник від «Слуги народу» Микола Тищенко.

Звання Героя України мають троє народних депутатів Верховної Ради 9-го скликання. Це двоє військових — екскомандувач Десантно-штурмових військ ЗСУ, перший заступник голови Комітету з нацбезпеки і оборони, генерал-лейтенант Михайло Забродський («Європейська солідарність») та екскомандир 5-ї БТГ 81-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Ігор Герасименко («Слуга народу»). Обоє військових отримали звання Героя України із врученням ордена «Золота Зірка» за часів президентства Петра Порошенка (Забродський нагороджений 23 серпня 2014 року, а Герасименко — 12 лютого 2015 року, з майже однаковим формулюванням: «за виняткову особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові»).

Третім зі званням Героя України, як це не парадоксально та не абсурдно за нинішніх обставин, є колишній співголова забороненої проросійської партії ОПЗЖ, а наразі керівник новоствореної депутатської групи ПЗЖМ на її залишках Юрій Бойко. Звання Героя України Бойку присвоїв Леонід Кучма у 2004 році. Тоді Бойко очолював НАК «Нафтогаз» і домовився про газові заборгованості перед Росією та Туркменістаном. Влітку 2004 року Кучма відзначив Бойка орденом «Держава» та присвоїв звання Героя України, в указі це сформульовано так: «за визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку паливно-енергетичного комплексу, багаторічну самовіддану працю».

Водночас варто нагадати про ще один газовий аспект діяльності Юрія Бойка: він є фігурантом корупційного скандалу 2011 року, який у ЗМІ відомий як «вишки Бойка». Його підозрюють у причетності до закупівель двох морських бурових вишок через офшорні компанії. Зокрема держкомпанія «Чорноморнафтогаз», яка на той час перебувала в підпорядкуванні міністерства Бойка, за результатами тендеру купила ці вишки.

Збитки держави від цієї покупки оцінюються в $400 млн. Водночас у 2016 році НАБУ повідомило, що у них немає кримінальних справ, в яких би фігурував Юрій Бойко. Труднощі у справі «вишок Бойка» були пов’язані з тим, що в окупованому Росією Криму залишилася частина документації щодо придбання вишок, а також із таким фактом, що російська влада відвела обидві вишки ближче до Криму.

Раніше рух «Чесно» також писав про народних депутатів від Криму, які після окупації півострова стали російськими колаборантами, однак досі мають українські державні нагороди, зокрема і звання Героя України.

Нагадаємо, що Верховна Рада у квітні ухвалила законопроєкт № 6163, згідно з яким осіб, які публічно підтримали анексію Криму, виправдовують окупацію українських територій, публічно заперечують збройну агресію Росії проти України та популяризують керівництво держави-агресора, позбавлять державних нагород. Ініціатором законопроєкту виступив нардеп від «Голосу» Роман Лозинський у співавторстві з 40 нардепами від усіх фракцій та груп парламенту, крім представників ОПЗЖ.

Також раніше повідомлялось про те, що у Верховній Раді формально вже немає найбільшої проросійської фракції ОПЗЖ, частина депутатів якої отримала підозри у державній зраді. Немає самої фракції, але є її представники та їхні мандати. Усі вони досі мають можливість доступу до державної таємниці, можуть брати участь у закритих засіданнях Верховної Ради, комітетів та тимчасово-слідчих комісіях.

Рух «Чесно»