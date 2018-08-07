У БПП вважають, що Рада не продовжить закон про особливий статус Донбасу



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Фото: Главком Верховна Рада

Нардеп Вінник заявив, що продовження закону щодо ОРДЛО створить «конкуренцію норм»

У фракції Блок Петра Порошенка висловили думку, що дію закону про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО не буде продовжено.

Про це в ефірі 112.ua повідомив народний депутат від БПП Іван Вінник.

«Думаю, він не буде продовжений. У нас у лютому 2018 року вступив у силу закон про деокупацію, який чітко визначив Російську Федерацію як країну-агресора, чітко визначив дату окупації. Якщо ми відкриваємо закон про ОРДЛО, нечинний між іншим, він ніколи не вступить у силу, оскільки у статті 10 написана дата, коли вибори мають бути проведені, а саме 2015 рік», - сказав він.

На його думку, продовження закону щодо особливого статусу Донбасу створить конкуренцію норм, оскільки за цим законом немає згадки про РФ. У законі про ОРДЛО є згадка про амністію, водночас в законі про деокупацію - про невідворотність покарання осіб, які вчинили збройну агресію проти України.

«Він повністю не відповідає чинним законодавчим актам. Тому нам Конституція забороняє, керуючись принципом правовизначенності, розбалансувати чинні правові норми», - додав народний депутат.

Нагадаємо, раніше спеціальний представник Держдепу США у справах України Курт Волкер заявив, що Україна опиниться у невигідній ситуації, якщо не продовжить дію закону про особливий статус Донбасу.