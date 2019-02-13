У Держдумі РФ заявили, що «Крим не повернуть в обмін на зняття санкцій США»



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США збережуть санкції щодо Росії до повного виконання Москвою Мінських угод і виведення російських військ з Донбасу і Криму

Голова комітету російської Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що про повернення Криму під контроль України в обмін на зняття санкцій США проти Росії «не може бути й мови».

Слуцький коментував заяву заступника постійного представника США при ООН Джонатана Коена на засіданні Ради безпеки ООН про те, що США збережуть санкції щодо Росії до повного виконання Москвою Мінських угод і виведення російських військ з Донбасу і Криму.

«Питання територіальної приналежності Криму закрите. Ні про яке повернення півострова Україні в обмін на скасування антиросійських санкцій США не може бути мови», – заявив Слуцький.

Нагадаємо, Держсекретар США Майк Помпео 12 лютого зателефонував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. Під час розмови керівник зовнішньополітичного відомства США повідомив про намір Вашингтона запровадити додаткові санкції проти Москви.

Джерело: Радіо Свобода