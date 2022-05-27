Священники УПЦ МП з'їхалися у Феофанію визначити долю Московського патріархату: фото

На в'їзді до парку Феофанія зранку, 27 травня утворилася черга з автомобілів бажаючих потрапити на зібрання Церкви Московського патріархату в Україні

Зібрання Московського патріархату супроводжується підвищеними заходами безпеки

У Свято-Пантелеймонівському жіночому монастирі у Феофанії з 11:00 відбувається зібрання Церкви Московського патріархату, яке предстоятель, митрополит Онуфрій анонсував ще 23 травня. На захід запрошені єпископи, священики, монахи та миряни. Тут розглядається майбутнє церкви, зокрема, шляхи відходу від Москви, повідомляє кореспондент «Главкома».

Митрополит Онуфрій запросив узяти участь у церковному зібранні єпископів, священиків, монахів та мирян

На в'їзді до парку Феофанія блокпост, на територію до 16 години нікого не пускають. Поліція і військові пояснюють коротко: «відбувається захід». Автомобілі, які мали намір проїхати, священослужителі пропускають лише за списками, а військові оглядають кожне авто, деякі навіть із залученням собак.

Правоохоронці оглядають автомобіль, у якому перебуває митрополит Вінницький і Барський Церкви Московського патріархату Варсонофій

На в'їзді чимало людей у рясах. Про те, звідки приїхали, священослужителі розповідають неохоче. «Главком» звернувся до кількох священників по коментар з приводу майбутнього церкви і необхідності єднання, але конкретної відповіді не почув:

- Чого очікуєте від зібрання?

- Ми за мир!

Нагадаємо, 23 травня 2022 року предстоятель Церкви Московського патріархату в Україні, митрополит Онуфрій звернувся до єпархій із закликом взяти участь у церковному зібранні. «До участі запрошуються керуючі єпархіями, вікарні архієреї, а також по одному представнику від єпархіального духовенства, чернецтва та мирян», йшлося у листі.



Тим часом, до ПЦУ з 24 лютого перейшли вже більше 400 громад

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