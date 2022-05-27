Священники УПЦ МП з'їхалися у Феофанію визначити долю Московського патріархату: фото
Зібрання Московського патріархату супроводжується підвищеними заходами безпеки
У Свято-Пантелеймонівському жіночому монастирі у Феофанії з 11:00 відбувається зібрання Церкви Московського патріархату, яке предстоятель, митрополит Онуфрій анонсував ще 23 травня. На захід запрошені єпископи, священики, монахи та миряни. Тут розглядається майбутнє церкви, зокрема, шляхи відходу від Москви, повідомляє кореспондент «Главкома».
На в'їзді до парку Феофанія блокпост, на територію до 16 години нікого не пускають. Поліція і військові пояснюють коротко: «відбувається захід». Автомобілі, які мали намір проїхати, священослужителі пропускають лише за списками, а військові оглядають кожне авто, деякі навіть із залученням собак.
На в'їзді чимало людей у рясах. Про те, звідки приїхали, священослужителі розповідають неохоче. «Главком» звернувся до кількох священників по коментар з приводу майбутнього церкви і необхідності єднання, але конкретної відповіді не почув:
- Чого очікуєте від зібрання?
- Ми за мир!
Нагадаємо, 23 травня 2022 року предстоятель Церкви Московського патріархату в Україні, митрополит Онуфрій звернувся до єпархій із закликом взяти участь у церковному зібранні. «До участі запрошуються керуючі єпархіями, вікарні архієреї, а також по одному представнику від єпархіального духовенства, чернецтва та мирян», йшлося у листі.
Тим часом, до ПЦУ з 24 лютого перейшли вже більше 400 громад