Скільки громад перейшло до ПЦУ від початку війни: відомо, де найбільше

Російська православна церква після вторгнення рашистів в Україну стрімко втрачає прихильників, а от Епіфаній накопичує паству

УПЦ МП покинули понад 400 парафій

Російські окупанти втратили великий майданчик свого впливу в Україні. Православна церква Московського патріархату давала їм надію на те, що частина українців підтримає їх загарбницькі дії. Про це пише ВВС.

Відколи російські окупанти почали повномасштабну війну проти України, громади з УПЦ Московському патріархату почали переходити до Православної церкви України. Їх кількість вже перейшла позначку у чотири сотні.

Найбільше громад здійснили перехід до ПЦУ у Хмельницькій області, йдеться про понад 100 громад. Також повідомляється, що 50 громад пішли під керівництво митрополита Епіфанія.

Українська православна церква Московського патріархату виступає проти таких переходів та жаліється на «захоплення храмів». Формально УПЦ Московського патріархату – це частина Російської православної церкви та підпорядковується патріарху Кирилу.

Нагадаємо, у ПЦУ буде свій монастир Києво-Печерської Лаври.

До слова, Московський патріархат чинить розправи над священниками, які перейшли до Української церкви.

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