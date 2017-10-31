У Гройсмана переходять до «силового» об’єднання громад
- Сьогодні, 18:06
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«Ніхто не чекатиме, коли на Київщині залишиться 10% «білих плям», ми будемо переходити до адміністративного об’єднання»
Віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України — Геннадій Зубко розповідає, що процеси, які відбуваються із реформою децентралізації в Київській обласній раді — непрості, і це все ускладнюється тим, що рада все ще не затвердила перспективний план об’єднання.
«Ми по одній-дві громади буквально витягуємо, щоби вони об’єдналися. Попереджаю, що ніхто не чекатиме, коли на Київщині залишиться 10% «білих плям». Будемо переходити до адміністративного об’єднання», — говорить в інтерв’ю «Європейській правді» Зубко.
Він додає, що не затверджено і перспективний план ОТГ Закарпатської області.
«На Закарпатті є громади, які хочуть об’єднатися, і Уряд приймає рішення щодо їх об’єднання і затвердження цих громад спроможними. Але там є певні особливості через присутність етнічних меншин, які намагаються сформувати громади з національною ознакою», — зазначив він.
«Я притримуюся принципу добровільності. Так, Закарпатська обладміністрація специфічна. Процес тут, можливо, буде більш затяжний, але ми його розуміємо більше, ніж Київську область, в якій і це не відбувається», — підкреслив Зубко.
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