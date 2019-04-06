У Єврокомісії висловили готовність працювати з будь-яким президентом України



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«Неважливо, буде Зеленський або Порошенко - ми будемо працювати», - зазначили у Єврокомісії

Європейська комісія готова співпрацювати з будь-яким президентом, незалежно від того, хто переможе на президентських виборах.

Про це «Громадському» заявила заступник голови генерального директорату з політики сусідства, розширення і переговорів Єврокомісії Катаріна Матернова.

«Неважливо, буде Зеленський або Порошенко - ми будемо працювати», - зазначила вона.

За словами Матернової, Зеленського в політичній сфері не знають, у зв'язку з цим особливо повинен бути почутий голос українського громадянського суспільства.

«Якщо буде другий термін Порошенка - ми знаємо, що другий термін це все одно дещо інша мобілізація, новий фактор для громадянського суспільства», - додала Матернова.

Раніше спецпредставник США Курт Волкер заявив, що Сполучені Штати Америки будуть співпрацювати з будь-яким президентом України, незалежно від того, хто переможе на президентських виборах.