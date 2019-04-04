США працюватимуть з будь-яким президентом України − Волкер



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Спецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер

Спецпредставник Держдепу з питань України зазначив, що США не підтримують жодного окремого кандидата, а підтримують принципи

Сполучені Штати Америки будуть співпрацювати з будь-яким президентом України, незалежно від того, хто переможе на президентських виборах. Про це сказав спецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер, пише «Громадське».

«Ми будемо працювати з Україною над всіма цими пунктами. І ми будемо працювати з будь-яким керівництвом, яке прийде до влади. Україна зробила більше за останні 2 роки, ніж за попередні 25», − сказав Волкер.

Він також зазначив, що США не підтримують жодного окремого кандидата, а підтримують принципи.

Сенатор-демократ Кріс Мерфі додав, що США зобов'язані захищати суверенітет України, боротися з корупцією та модернізувати економіку до тих пір, поки Росія «не вийде із незаконно захоплених територій України».

«І це зобов’язання діє без огляду на те, хто є президентом країни. Ми не втручаємось в українські вибори, не даємо жодних рекомендацій. Ми лише даємо чітко зрозуміти: Сполучені Штати будуть стояти разом з українським народом і будуть стояти з керівництвом країни, попри те, який шлях вона обере», − сказав Мерфі.

Нагадаэмо, ЦВК вже опрацювала 100% електронних протоколів на виборах, що відбулися 31 березня. За цими даними, Володимир Зеленський набирає 30,24%, Петро Порошенко — 15,95% голосів виборців.

Раніше повідомлялося, що Порошенко покликав Зеленського завтра о 09:00 пройти обстеження в медичному пункті стадіону Олімпійський для здачі всіх необхідних аналізів, в тому числі на предмет вживання алкоголю і наркотиків. Крім того у штабі чинного президента заявили, що Порошенко готовий заплатити половину оренди НСК Олімпійський для проведення дебатів з опонентом Володимиром Зеленським.