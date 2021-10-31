У НАЗК вирішили перевірити на конфлікт інтересів заступника глави Офісу президента України

Ймовірно, саме компанія його дружини організувала серію форумів «Україна 30»

Національне агентство з питань запобігання корупції почало моніторинг дотримання заступником керівника Офісу президента Антоном Тимошенком законодавства про конфлікт інтересів. Ймовірно, саме компанія його дружини організувала серію форумів «Україна 30». Про початок моніторингу НАЗК повідомило у відповідь на запит Hromadske.

Агентство обіцяє, що за результатом цього моніторингу встановить наявність чи відсутність конфлікту інтересів у Тимошенка.

Наприкінці вересня видання «Бабель» із посиланням на власні джерела та документацію повідомило, що серію форумів «Україна 30» за участі перших осіб держави, міжнародних і громадських діячів та представників бізнесу організувала фірма GoodMedia. Раніше її очолював сам Кирило Тимошенко, а зараз – його дружина.

На прохання «Бабеля» пояснити, як компанія дружини заступника глави Офісу президента стала організатором форуму, GoodMedia лише відповіла, що не бачить конфлікту інтересів, адже захід недержавний, а серед працівників компанії немає держслужбовців.

Офіс президента на запит видання не відповів. Співрозмовник в антикорупційних органах розповів виданню, що конфлікт інтересів у ситуації можна підтвердити лише в тому разі, якщо існує пряме письмове розпорядження Тимошенка про організацію форуму GoodMedia. А його, найімовірніше, немає.

Видання заявило, що участь в «Україні 30» для представників бізнесу та громадських діячів була платною. «Бабель» отримав підтвердження про оплату участі принаймні двох бізнесів – ДТЕК Ріната Ахметова та МХП Юрія Косюка. Називати точну суму в компаніях відмовилися.

Загалом видання нарахувало 30 компаній, які платили за участь в «Україні 30».

Перелік компаній, які платили за участь у Всеукраїнському форумі «Україна 30»/фото «Бабель»

«Бабель» зазначив, що платна участь у заходах – це нормальна світова практика, але вона мала б повідомлятися публічно. За інформацією видання, бізнеси платили за участь в «Україні 30» від 100 до 750 тисяч гривень. Це ж нібито робили й представники громадських організацій, зареєстровані як фізичні особи-підприємці (але конкретних даних видання не має).