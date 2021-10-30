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    Зеленський дав важливу обіцянку президентці Молдови

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    Президенти України та Молдови також обмінялися думками з актуальних питань співробітництва - Зеленський дав важливу обіцянку президентці Молдови
    Президенти України та Молдови також обмінялися думками з актуальних питань співробітництва
    Фото: Офіс президента

    Президент України поговорив із Санду: Україна готова далі допомагати Молдові в енергобезпеці

    Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президенткою Республіки Молдова Маєю Санду. Він запевнив, що Україна готова і далі допомагати Молдові в забезпеченні її енергобезпеки. Про це інформує Офіс президента.

    Президентка Молдови подякувала Президенту України за своєчасну та швидку допомогу під час енергетичної кризи, яка виникла в Молдові, зокрема, за постачання Україною газу та електроенергії.

    Лідери країн обговорили можливі напрямки подальшої двосторонньої взаємодії з метою запобігання кризових ситуацій у сфері енергетики.

    Зеленський відзначив готовність України і далі надавати допомогу Молдові в питаннях належного постачання енергоносіїв. З цією метою сторони домовилися про проведення найближчим часом в Україні відповідних консультацій на рівні міністрів енергетики двох країн.

    Президенти України та Молдови також обмінялися думками з актуальних питань двостороннього співробітництва, зокрема, щодо прогресу в реалізації проекту будівництва мостового переходу через Дністер.

    Зеленський обговорив з Маєю Санду питання взаємодії у сфері європейської інтеграції, наголосивши на необхідності забезпечення максимально результативного саміту ініціативи «Східне партнерство», який відбудеться у грудні цього року.

    Нагадаємо, раніше Україна надала в борг природний газ для балансування газотранспортної системи Молдови.

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    Теги: Молдова Володимир Зеленський Україна Офіс президента
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    Зеленський дав важливу обіцянку президентці Молдови