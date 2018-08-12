У президента повідомили вартість санкційного судна, що зайшло в Херсон



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Судно перевозило нафтопродукти для українського отримувача

Приблизна вартість затриманого у Херсоні російського судна «Механік Погодін» та його майна разом складає близько 7 мільйонів доларів США. Про це розповів у коментарі «Громадському радіо» постійний представник президента України в автономній республіці Крим Борис Бабін.

«Як мені сказали в СБУ, орієнтовна вартість судна і танкера до 7 мільйонів умовних одиниць», — сказав Бабін.

Він розповів, що судно перевозило нафтопродукти для українського отримувача, однак не називає компанію.

«Якщо відправник вантажу і власник в Росії, а отримувач вантажу в Україні, зрозуміло, що це комерційне питання. Це великі кошти, які люблять тишу. А зараз я привернув до цього питання увагу і ми з цього не зійдемо», — сказав представник президента.

За словами Бабіна, після того, як він повідоми журналістам про затримку російського судна, у РФ почалася «істерія».

«Істерика почалася в російських ЗМІ а також на сайті «Миротворець» (прим. ред. «Громадського радіо» - український сайт, який публікує дані людей, яких вважає сепаратистами та «агентами Кремля»), який написав мені гнівну пораду не сувати свій ніс куди не треба», — розповів Бабін.

10 серпня постпред президента в Автономній Республіці Крим Борис Бабін повідомив, що в Херсонському порту виявили судно «Механік Погодін» під російським прапором, яке є в санкційному списку РНБО. Судно зайшло в Херсонський морський торговельний порт 10 серпня.

12 серпня українська омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що російські моряки судна «Механік Погодін», яке 10 серпня затримали у Херсонському порті, вільні у пересуванні. Водночас саме судно і його майно перебуває під санкціями.