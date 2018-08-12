Денісова поговорила із капітаном затриманого в Херсоні російського судна



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На судні перебуває 12 членів екіпажу включно із капітаном

Уповноважена Верховної Ради із прав людини Людмила Денісова поговорила із капітаном російського судна «Механік Погодін» Михайлом Замятіним. За її словами, члени екіпажу не є затриманими в Україні та можуть вільно пересуватись.

Вона зазначила, що ні Служба безпеки, ні Державна прикордонна служба не мають претензій до екіпажу.

«На судні перебуває 12 членів екіпажу включно із капітаном, які є громадянами Російської Федерації. Всі вони пройшли прикордонний контроль, вільні в своїх пересуваннях, їх ніхто не утримує. Вони не під санкціями. Втім вони нікуди не виходять, залишаються на судні», - написала Денісова у Facebook.

Омбудсмен наголосила, що під санкціями знаходиться судно і майно, яке за попередніми даними належить компанії ВЕБ «Лізінг», що внесена до санкційного списку 26 липня 2018 року. Суд з приводу судна відбудеться у понеділок, 13 серпня.

Денісова зауважила, що російський екіпаж жодних скарг, зауважень чи побажань не висловив.

Раніше стало відомо, що російське судно «Механік Погодін» може бути затримане в морському торговому порту Херсона.

Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова попросила українську колегу Людмилу Денісову з'ясувати подробиці можливого арешту в Херсоні російського судна «Механік Погодін» і має намір зустрітися з екіпажем при згоді влади України.