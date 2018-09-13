У «Самопомочі» вважають, що Гриценко «такий самий, як і решта»



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Олег Березюк

«Самопоміч» не проти бачити Гриценка у своїй орбіті

В інтерв’ю «Главкому» голова фракції «Самопоміч» у Верховній Раді Олег Березюк заявив, що не вважає голову партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка політиком нової генерації. Як пояснив парламентарій, для нього Гриценко є частиною постколоніальної системи управління державою.

«З повагою до Гриценка, він для мене такий самий, як і всі решта, частина постколоніальної системи управління державою», - зазначив політик.

Відповідаючи на питання щодо можливості підтримки головою партії «Самопоміч» Андрієм Садовим кандидатури Гриценка на президентських виборах 2018 року, Березюк зазначив, що партія не зобов’язана когось підтримувати, але готова бачити Гриценка в «орбіті діяльності».

«Хіба у нас є якісь зобов’язання надавати підтримку? … Я би сказав так: ми, будуючи політичну силу і свою діяльність у Верховній Раді і на шляху до президентських виборів, не проти бачити пана Гриценка в орбіті нашої діяльності», - сказав голова фракції.

Кандидат у президенти, глава «Громадянської позиції» Анатолій Гриценко спростував інформацію про те, що його політсила та «Народний контроль» Дмитра Добродомова створили спільну платформу з «Єдиним центром» Віктора Балоги, а також про те, що Балога став головою його виборчого штабу.