Виборчий штаб Гриценка очолив Віктор Балога - ЗМІ
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Канал 112 повідомив, що лідери трьох політсил створили спільну політичну платформу. Гриценко та Добродомов зразу ж все спростували
Голова «Громадянської позиції» Анатолій Гриценко, народний депутат і лідер партії «Народний контроль» Дмитро Добродомов і лідер партії «Єдиний центр» Віктор Балога ухвалили рішення про політичну співпрацю в межах спільної політичної платформи «Народна довіра» і розподілили обов'язки в рамках підготовки до участі в президентських виборах. Про це повідомили одразу кілька джерел каналу 112.
ЗМІ стверджує, що за результатами домовленостей, Віктор Балога став головою виборчого штабу кандидата на пост президента України Анатолія Гриценка, а Дмитро Добродомов замкнув на собі керівництво виборчою кампанією, включаючи підготовку програми, медійне наповнення та загальну ідеологію проекту. При цьому і Анатолій Гриценко, і Дмитро Добродомов відразу ж спростували цю інформацію.
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Нагадаємо, 21 травня 2018 року Дмитро Добродомов заявив про те, що його партія «Народний контроль» і «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка створять спільну політичну платформу «Народна довіра». За його словами, завданням об'єднання є підтримка єдиного кандидата на пост президента України та кандидатів на п'ять ключових посад, які формують політику держави, – голови СБУ, міністра оборони, голови Нацбанку, міністра закордонних справ і генпрокурора.