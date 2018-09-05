Виборчий штаб Гриценка очолив Віктор Балога - ЗМІ



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Віктор Балога і Анатолій Гриценко

Канал 112 повідомив, що лідери трьох політсил створили спільну політичну платформу. Гриценко та Добродомов зразу ж все спростували

Голова «Громадянської позиції» Анатолій Гриценко, народний депутат і лідер партії «Народний контроль» Дмитро Добродомов і лідер партії «Єдиний центр» Віктор Балога ухвалили рішення про політичну співпрацю в межах спільної політичної платформи «Народна довіра» і розподілили обов'язки в рамках підготовки до участі в президентських виборах. Про це повідомили одразу кілька джерел каналу 112.

ЗМІ стверджує, що за результатами домовленостей, Віктор Балога став головою виборчого штабу кандидата на пост президента України Анатолія Гриценка, а Дмитро Добродомов замкнув на собі керівництво виборчою кампанією, включаючи підготовку програми, медійне наповнення та загальну ідеологію проекту. При цьому і Анатолій Гриценко, і Дмитро Добродомов відразу ж спростували цю інформацію.

Нагадаємо, 21 травня 2018 року Дмитро Добродомов заявив про те, що його партія «Народний контроль» і «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка створять спільну політичну платформу «Народна довіра». За його словами, завданням об'єднання є підтримка єдиного кандидата на пост президента України та кандидатів на п'ять ключових посад, які формують політику держави, – голови СБУ, міністра оборони, голови Нацбанку, міністра закордонних справ і генпрокурора.

Віктор Балога – народний депутат IV, VII і VIII скликань. У 2006-2009 роках обіймав посаду голови Секретаріату президента України. У 2010-2012 роках і в 2005-2006 роках – міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. У 1999-2001 роках і у 2005 році – голова Закарпатської обласної державної адміністрації. Лідер партії «Єдиний центр».