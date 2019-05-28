У Зеленського розповіли, як будуть приймати нові закони



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Представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук Фото: Главком

Представник президента України у Верховній Раді пообіцяв, що Зеленський не буде підписувати закони, прийняті з порушеннями

Представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що законопроект про зняття депутатської недоторканності є одним з пріоритетних для Володимира Зеленського.

За його словами, серед пріоритетів президента Зеленського також питання нової редакції кримінальної відповідальності. Він додав, що йдеться про відповідальність за незаконне збагачення, інформує ICTV.

«Зеленський під час інавгураційної промови заявив, що не вірить в ефективність цієї Верховної Ради і тому хоче визначити три основні пріоритети - це питання депутатської недоторканності, це нова редакція кримінальної відповідальності, що стосується незаконного збагачення, і питання, пов'язані з прийняттям виборчого кодексу», - заявив Стефанчук.

Він підкреслив, що Зеленський не буде підписувати закони, прийняті з порушеннями.

«Основний принцип, який ми пропонуємо - сьогодні Україна потребує перезапуску системи влади. Чи будемо ми виконувати ці зобов'язання в нинішньому складі Ради? У нас є такі плани, але подивимося, як складатиметься подальше наше співробітництво з ВР», - додав він.

Стефанчук також розповів, з ким партія «Слуга народу» готова об’єднуватися у коаліцію.

Нагадаємо, 24 травня в Україні офіційно стартувала виборча кампанія позачергових виборів у Верховну Раду, призначених на 21 липня.