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    Політика

    У Зеленського розповіли, з ким партія «Слуга народу» готова об’єднуватися у коаліцію

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    Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук - У Зеленського розповіли, з ким партія «Слуга народу» готова об’єднуватися у коаліцію
    Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук

    «Ми готові розглядати ті пропозиції, які можуть лежати в основі реалізації тієї програми, з чим ми йдемо», - заявив представник президента у Раді

    Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що якщо у новому скликанні парламенту партії «Слуга народу» доведеться об’єднуватися з іншими політсилами у коаліцію, то імена і прізвища не так важливі, як готовність «долучитися до того, що віднайшло підтримку у народі».

    Про це Стефанчук заявив у ефірі програми «Свобода слова», відповідаючи на запитання,  що якщо не вийде отримати більшість в парламенті і доведеться входити в якусь коаліцію, з ким готові об’єднатися.

    «Нам не важливі прізвища, - нам важливо, чи готові ці люди об’єднатися навколо ідей, які лежать в основі програми. Чи готові дані партії, блоки, фракції долучитися до того, що віднайшло підтримку у народі», - сказав Стефанчук.

    Він наголосив, що «ми не готові торгувати, як сказав Володимир Олександрович, питаннями територій, суверенітету, інших речей, які становлять основу національної безпеки України».

    «Тому для нас не пріоритет в прізвищах, фракціях, партіях і підходах, тому що ми ще не знаємо, хто буде в новому парламенті», - уточнив він.

     «Звичайно, нам хотілося б однозначно і одноособово взяти відповідальність, тоді в нас виникає один підхід, бо ми взяли відповідальність, і відповідальність тільки з нас. Якщо такого не станеться, то ми готові розглядати ті пропозиції, які можуть лежати в основі реалізації тієї програми, з чим ми йдемо», - додав Стефанчук.

    Нагадаємо, 24 травня в Україні офіційно стартувала виборча кампанія позачергових виборів у Верховну Раду, призначених на 21 липня.

    Указ президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту і дострокове проведення виборів був опублікований в газеті «Урядовий кур'єр» 23 травня, відповідно цього дня він набув чинності. 

    У вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня.

    24 травня народні депутати від Народного фронту оскаржили в Конституційному суді указ президента Володимира Зеленського про достроковий розпуск парламенту.

    У Верховний суд подано вже три позовні заяви, якими оскаржується відповідний указ президента.

    Натомість 27 травня Верховний суд відмовився відкривати справу про розпуск Ради.

    Джерело: Укрінформ

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