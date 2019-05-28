У Зеленського розповіли, з ким партія «Слуга народу» готова об’єднуватися у коаліцію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук

«Ми готові розглядати ті пропозиції, які можуть лежати в основі реалізації тієї програми, з чим ми йдемо», - заявив представник президента у Раді

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що якщо у новому скликанні парламенту партії «Слуга народу» доведеться об’єднуватися з іншими політсилами у коаліцію, то імена і прізвища не так важливі, як готовність «долучитися до того, що віднайшло підтримку у народі».

Про це Стефанчук заявив у ефірі програми «Свобода слова», відповідаючи на запитання, що якщо не вийде отримати більшість в парламенті і доведеться входити в якусь коаліцію, з ким готові об’єднатися.

«Нам не важливі прізвища, - нам важливо, чи готові ці люди об’єднатися навколо ідей, які лежать в основі програми. Чи готові дані партії, блоки, фракції долучитися до того, що віднайшло підтримку у народі», - сказав Стефанчук.

Він наголосив, що «ми не готові торгувати, як сказав Володимир Олександрович, питаннями територій, суверенітету, інших речей, які становлять основу національної безпеки України».

«Тому для нас не пріоритет в прізвищах, фракціях, партіях і підходах, тому що ми ще не знаємо, хто буде в новому парламенті», - уточнив він.

«Звичайно, нам хотілося б однозначно і одноособово взяти відповідальність, тоді в нас виникає один підхід, бо ми взяли відповідальність, і відповідальність тільки з нас. Якщо такого не станеться, то ми готові розглядати ті пропозиції, які можуть лежати в основі реалізації тієї програми, з чим ми йдемо», - додав Стефанчук.

Нагадаємо, 24 травня в Україні офіційно стартувала виборча кампанія позачергових виборів у Верховну Раду, призначених на 21 липня.

Указ президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту і дострокове проведення виборів був опублікований в газеті «Урядовий кур'єр» 23 травня, відповідно цього дня він набув чинності.

У вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня.

24 травня народні депутати від Народного фронту оскаржили в Конституційному суді указ президента Володимира Зеленського про достроковий розпуск парламенту.

У Верховний суд подано вже три позовні заяви, якими оскаржується відповідний указ президента.

Натомість 27 травня Верховний суд відмовився відкривати справу про розпуск Ради.

Джерело: Укрінформ