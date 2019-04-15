У Зеленського відповіли на п'ять питань Джемілєва про Крим



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Замість Зеленського Джемілєву відповіла «Зе!Команда»

Росія має повернути Крим і ще виплатити Україні компенсацію, а з Путіним в окупованому Криму Зеленський вести переговори не буде. Про це йдеться у відповіді команди кандидата в президента Володимира Зеленського на п’ять питань Мустафи Джемілєва.

Крім цього в штабі запевнили що Крим на мир в Донбасі розмінювати не будуть, а економічна блокада при президенті Зеленському залишиться.

Нагадаємо, вчора лідер кримськотатарського народу, член фракції партії «Блок Петра Порошенка» Мустафа Джемілєв в ефірі телеканалу «Прямий» поставив кандидату в президенти Володимиру Зеленському 5 питань про анексований Росією Крим.

Нижче подані повністю запитання та відповіді.

Питання Джемілєва:

«Чи вважаєте ви, як стверджує російська сторона, що Крим став частиною Росії внаслідок вільного, демократичного волевиявлення жителів Криму? Чи ви все ж вважаєте її окупованою територією, яку беззастережно слід повернути до складу України?»

Відповідь команди Зеленського:

«Крим, безумовно, є окупованою територією України. Як відомо та визнано у всьому цивілізованому світі, ця окупація відбувалась в абсолютно протизаконний та насильницький спосіб. Так званий «референдум» не може вважатися актом, який свідчить про вільне волевиявлення мешканців АРК, адже він відбувався під дулами російських автоматів та без участі значної кількості громадян кримськотатарського, українського, навіть російського, та іншого етнічного походження».

Питання Джемілєва:

«Ви говорили, що докладете всіх можливих зусиль для налагодження добросусідських відносин з Російською Федерацією, для встановлення миру. Оскільки не ми нападали на Росію, не ми окупували частину її території, не ми нав’язували Росії, яким шляхом їй іти, то хотів би знати, які поступки ви маєте на увазі для того, щоб встановити так званий мир з Російською Федерацією? Чи включають ці поступки, наприклад, визнання законності анексії Криму, визнання так званих республік Донецька і Луганська, нехай навіть у складі України?»

Відповідь команди Зеленського:

«Зважаючи на ці фактори (зазначені у першій частині відповіді – Прим.), Крим був, залишається та буде частиною України, яка має повернутися до її складу з компенсацією з боку Росії за завдані окупацією збитки, з урахуванням відшкодування постраждалим та родинам загиблих від російських репресій. Ми не готові віддавати, дарувати, здавати в оренду або у використання суверенні території України та її громадян – це не може бути предметом переговорів та домовленостей! Позиція є непохитною та безкомпромісною. Ніякі домовленості щодо деескалації на Донбасі не можуть відбутись за рахунок Криму та українських громадян, які вимушені були залишитись у тимчасово окупованій АРК.

Взагалі, питання незалежності, суверенності та територіальної цілісності України не можуть бути предметом будь-яких міжнародних переговорів або домовленостей. Тобто розмов про розмін Криму на мир у Донбасі бути не може ні за яких обставин. Так само, як не може бути предметом переговорів сепаратизація окремих районів чи регіонів України. Більше того, як ми неодноразово підкреслювали, якби Крим та окремі райони Донецької та Луганської областей залишились у складі вільної та незалежної України, вони б вже зараз мали більше свобод та повноважень, ніж будь-коли будуть мати під владою РФ».

Питання Джемілєва:

«Деякі кандидати в Президенти під час першого туру виборчої кампанії говорили, що для встановлення хороших відносин з Росією вони знімуть блокаду з Криму. Якщо ви станете президентом, теж підете на такі кроки?»

Відповідь команди Зеленського:

«Ми маємо підтримувати контакти з нашими громадянами, які зараз страждають під окупаційною владою. Але ці контакти мають носити виключно культурно-інформаційний та гуманітарний характер. З урахуванням того, що зараз робить РФ на Донбасі та у Криму, питання про зняття економічної блокади тимчасово окупованих територій розглядатися не може».

Питання Джемілєва:

«Чи погодиться Зеленський на зустріч з Путіним, якщо він запропонує провести цю зустріч на території анексованого Криму?»

Відповідь команди Зеленського:

«Звичайно, що військове рішення конфлікту з Росією є неприйнятним, як з точки зору національних інтересів України, так і з точки зору наших західних союзників. І це означає, що говорити з владою РФ нашим офіційним представникам прийдеться. Але це має відбуватись за участю західних партнерів України, і за жодних обставин – не на окупованих територіях нашої держави».

Питання Джемілєва:

«Яка ваша позиція щодо зміни статусу Автономної Республіки Крим на Кримську автономію – тобто, переформатування на територіально-національну автономію, яка була ліквідована радянським режимом після геноциду кримськотатарського народу?».

Відповідь команди Зеленського:

«Ми не розділяємо та не будемо розділяти та розглядати окремо питання Донбасу, Криму, чи Азовського моря. Але історія та жертви кримськотатарського народу під час сталінських, а зараз і путінських репресій, та їхній внесок у становлення та розвиток незалежної України, є беззаперечними підставами запропонувати для кримських татар окрему перспективу національного розвитку та ролі після звільнення Криму. Ми вважаємо, що ця роль та перспектива не має спиратись на пусті політичні обіцянки. Ми переконані, що кримськотатарський народ має отримати конкретний план підтримки та гарантії з боку держави та її західних партнерів. Ми впевнені, що кримські татари будуть мати чітку перспективу вільного життя разом з незалежною Україною.