Денісова просить омбудсмена РФ повідомити, де перебувають затримані кримські татари



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Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова

Омбудсмен підозрює, що затриманих кримських татар вивезли до Ростова-на-Дону або до Москви

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова направила листа до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової, посольства України в Москві та генеральнго консульства України в місті Ростов-на-Дону щодо встановлення місцеперебування 23 громадян України.

Про це український омбудсмен повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Денісова нагадала, що 20 кримських татар затримали після масових обшуків 27 березня на території тимчасово окупованого Криму (мікрорайон Кам'янка, місто Сімферополь).

Зокрема, Шабана Умерова, Рустема Сейтхалілова, Різа Ізетова, Фаріда Базарова, Джеміля Гафарова, Сейрана Муртаза, Аліма Карімова, Тофіка Абдулгазіева, Біляла Аділова, Меджіта Абдурахманова, Рустема Шейхаліева, Сейтвелі Сейтабдіева, Яшара Муєдінова, Ізета Абдулаєва, Асана Янікова, Енвера Аметова, Руслана Сулейманова, Акіма Бекірова, Ерфана Османа та Сервета Газієва.

«Адвокатам, які сьогодні, 29 березня, намагалися відвідати своїх підзахисних в ІТТ м. Сімферополь та активістам, які намагалися передати передачі до СІЗО, представники цих установ повідомили, що такі громадяни відсутні», - зазначила Денісова.

Український омбудсмен додала, що також невідоме місцеперебування трьох кримських татар, яких затримали 28 березня в місті Ростов-на-Дону: Ремзі Бекірова, Османа Аріфмеметова і Владлена Абдулкадирова.

«Є підозра, що частину з них або всіх кримських татар вивезли до Ростова-на-Дону або до Москви. У своїх листах я висловила прохання встановити місце перебування громадян України та поінформувати мене за результатами», - резюмувала Денісова.

Напередодні ввечері «омбудсмен» Криму підтвердила, що заарештованих кримських татар вивезли в Росію.

Як відомо, в окупованому Криму заарештували всіх 23 затриманих кримськотатарських активістів.

Нагадаємо, в окупованому Криму співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії уранці 27 березня проводили обшуки у щонайменше 25 будинках кримських татар у рамках кримінальних справ проти жителів Криму, підозрюваних в участі в діяльності забороненої в РФ організації «Хізб ут-Тахрір».

Обшуки проходили у селі Строганівка Сімферопольського району, в мікрорайоні Кам'янка Сімферополя, селі Володимирівка Білогірського району Криму.

Більшість громадських активістів, будинки яких у Сімферополі обшукували російські силовики, відвідували українських політв'язнів Крем.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку із масовими незаконними обшуками помешкань та затриманнями кримських татар.