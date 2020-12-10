«Україна готова відкрити нову сторінку»: Кулеба розповів про зустріч з Санду

Кулеба привітав Санду із переконливою перемогою на виборах і передав запрошення відвідати Україну з візитом

Глава МЗС України зустрівся з новообраною президенткою Молдови

Україна готова відкрити якісно нову сторінку у відносинах з Молдовою.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час зустрічі з обраним президентом Молдови Маєю Санду, повідомляє пресслужба МЗС.

«Україна вітає успішне проведення вільних і демократичних президентських виборів у Молдові, які чітко підтвердили європейський вибір молдовського народу. Ми готові відкрити якісно нову сторінку в українсько-молдовських відносинах», – наголосив Кулеба.

Він привітав Санду із переконливою перемогою на виборах і передав запрошення від імені президента Володимира Зеленського відвідати Україну з візитом.

У МЗС зазначають, що Санду прийняла запрошення і зазначила, що візит до України буде її першою закордонною поїздкою на посаді президента.

Кулеба також подякував співрозмовниці за її чітку і послідовну позицію щодо засудження російської агресії та окупації РФ українського Криму, підтримки територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах. Він запропонував новообраному президенту Молдови взяти участь у діяльності ініційованої Україною Кримської платформи.

«Зі свого боку, ми і надалі підтримуватимемо територіальну цілісність Молдови в процесі придністровського врегулювання і спільно наполягатимемо на виведенні російських військ з регіону Придністров’я», – наголосив міністр.

Під час візиту до Молдови Кулеба провів також переговори з міністром закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ауреліу Чокоєм, віцепрем’єр-міністром – міністром фінансів Сергієм Пушкуцею, головою парламенту Зінаїдою Гречаний.

Зокрема, на зустрічі з Пушкуцею обговорювалися можливості взаємовигідної співпраці в енергетичній, торговельно-економічній, транспортній та культурно-гуманітарній сферах. Сторони домовилися якнайшвидше відновити роботу міжурядової комісії. Глава МЗС також звернувся з проханням до молдовської сторони сприяти вирішенню проблем, з якими стикаються українські компанії під час роботи в Молдові.

Водночас на зустрічі зі спікером молдавського парламенту наголошувалося на необхідності відновлення міжпарламентського діалогу між Україною та Молдовою. Гречаний поінформувала Кулебу про перспективи розвитку внутрішньополітичної ситуації в Молдові. Своєю чергою міністр підкреслив, що інтересам України і всього регіону відповідає стабільна, європейська і процвітаюча Молдова, в якій панують демократичні принципи і верховенство права.

Зазначимо, Санду приїде в Україну у січні.

Як відомо, Конституційний суд Молдови затвердив результати президентських виборів, на яких перемогла лідерка партії «Дія і солідарність» (PAS) Майя Санду.

Раніше Cанду на пресконференції розповіла про головні пріоритети роботи і повідомила, що наполягатиме на відставці уряду Іона Кіку та проведенні дострокових парламентських виборів.