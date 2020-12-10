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    Санду приїде в Україну у січні

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    <span>Майя Санду виграла вибори президента Молдови&nbsp;</span> - Санду приїде в Україну у січні
    Майя Санду виграла вибори президента Молдови 
    Фото: flickr com eppofficial

    Інавгурація Санду на посаду президента запланована на 24 грудня, а тому в Україну вона приїде вже в статусі президента

    Обрана президент Молдови Майя Санду відвідає Україну. Візит відбудеться в січні 2021 року.

    Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

    У рамках свого візиту в Молдову глава українського МЗС зустрівся з Санду.

    «Чекаю візиту обраного президента Санду в січні 2021 року в Україну, щоб почати нову успішну главу відносин України і Молдови», - написав Кулеба.

    Зазначимо, що інавгурація Санду на посаду президента запланована на 24 грудня, а тому в Україну вона приїде вже в статусі президента.

    Як відомо, Конституційний суд Молдови затвердив результати президентських виборів, на яких перемогла лідерка партії «Дія і солідарність» (PAS) Майя Санду. 

    Раніше Cанду на пресконференції розповіла про головні пріоритети роботи і повідомила, що наполягатиме на відставці уряду Іона Кіку та проведенні дострокових парламентських виборів.

    Отже, перші закордонні візити на посаді президента Санду зробить до Києва і Бухареста. За її словами, відносини з сусідами треба відновлювати. Водночас точної дати візитів поки немає – ймовірно, це буде в січні. 

    Нагадаємо, 6 грудня в середмісті Кишинева пройшов мітинг за проведення дострокових парламентських виборів, а також проти уряду Іона Кику і ситуативну проросійську коаліцію в парламенті за участю соціалістів, депутатів від партії «Шор» і групи Pentru Moldova.

    Головним на мітингу був виступ Санду. Вона заявила, що країна потребує повної зміни влади, і для цього необхідні дострокові парламентські вибори. А ще звинуватила чинного президента Ігоря Додона в спробі узурпувати владу.


    Теги: МЗС вибори Молдова Конституційний суд президент інавгурація Дмитро Кулеба
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