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Україна і Туреччина готові продовжити дію зернової ініціативи

Юрій Лящук
glavcom.ua
Україна і Туреччина готові продовжити дію зернової ініціативи
З України вже експортовано понад 7,7 мільйона тонн агропродукції
фото з відкритих джерел

Україна і Туреччина висловилися про продовження дії «Зернової ініціативи» після 22 листопада цього року

Україна і Туреччина готові продовжити дію «Зернової ініціативи». Про це йшлося сьогодні під час зустрічі в Спільному координаційному центрі у Стамбулі міністра інфраструктури України Олександра Кубракова з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром, передає Мінінфраструктури на своїй сторінці у Фейсбуці.

Основною темою перемовин була реалізація «Зернової ініціативи» та продовження її дії після 22 листопада.

За словами Кубракова, «сьогодні з Акаром обговорили хід реалізації «Зернової ініціативи». З моменту старту і до сьогодні вже експортовано понад 7,7 мільйона тонн агропродукції, що вже стабілізувало ціни на продовольство та протидіє загрозі глобального голоду».

«Сторони-учасники «Ініціативи» – ООН, Туреччина та Україна – висловили готовність продовжити її дію і запевнили у докладанні максимальних зусиль для її успішної реалізації. На даний момент немає жодних сумнівів, що робота «зернового коридору» буде продовжена після 22 листопада», – зауважив міністр інфраструктури.

Кубраков подякував за підтримку колегам-представникам Організації Об’єднаних Націй, зокрема координатору від ООН Аміру Абдуллі та українській команді, яка працює у Спільному координаційному центрі в Стамбулі.

Він також подякував турецькій стороні та безпосередньо Акару за ефективну співпрацю.

Також під час зустрічі українська сторона наголосила на важливості прискорення Спільним координаційним центром процесу інспектування суден. Завдяки цьому вдасться суттєво збільшити об’єми експорту зерна до країн Африки, Азії та Європи, а також запобігти утворенню черг на перевірках.

Нагадаємо, раніше міністр аграрної політики Микола Сольський заявив, що протягом вересня зерновими коридорами з України вивезено 4 млн тонн зерна.

Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та ООН угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий же документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій стосовно Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

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Теги: зерно Україна Туреччина

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