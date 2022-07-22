У Стамбулі підписано угоду про вивезення українського зерна: всі подробиці

У Стамбулі підписано угоду про вивезення українського зерна: всі подробицідокумент
Контроль за портами залишається за Україною
Українська сторона підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.
Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.
Документ підписали міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар та генсек ООН Антоніу Гутеррешем.
Контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Южний» повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається.
Розмінування українських портів після угоди щодо зерна не проводитиметься, для проходу суден використовуватимуть безпечні шляхи.
Для спостереження за виходом суден із України у Стамбулі створять координаційний центр, до нього увійдуть Росія, Україна та Туреччина.
Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що безпечний коридор у Чорному морі почне діяти найближчими днями.
Нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко зазначив, що кораблі з зерном будуть пересуватись лише вдень. Вночі заборонено. За словами нардепа, експорт зерна почнеться наступного тижня.
Як повідомлялося, українська делегація на чолі з міністром інфраструктури України Олександр Кубраков прибула в Стамбул на переговори щодо розв'язання зернового питання.
Церемонія підписання Угоди про відвантаження зерна відбулася у палаці Долмабахчі у Стамбулі.