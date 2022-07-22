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    Політика

    У Стамбулі підписано угоду про вивезення українського зерна: всі подробиці

    документ
    У Стамбулі підписано угоду про вивезення українського зерна: всі подробиці
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    Контроль за портами залишається за Україною

    Українська сторона підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

    Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

    Документ підписали міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар та генсек ООН Антоніу Гутеррешем.

    Контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Южний» повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається.

    Розмінування українських портів після угоди щодо зерна не проводитиметься, для проходу суден використовуватимуть безпечні шляхи.

    Для спостереження за виходом суден із України у Стамбулі створять координаційний центр, до нього увійдуть Росія, Україна та Туреччина.

    Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що безпечний коридор у Чорному морі почне діяти найближчими днями.

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    У Стамбулі підписано угоду про вивезення українського зерна: всі подробиці
    У Стамбулі підписано угоду про вивезення українського зерна: всі подробиці

    Нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко зазначив, що кораблі з зерном будуть пересуватись лише вдень. Вночі заборонено. За словами нардепа, експорт зерна почнеться наступного тижня.

    Як повідомлялося, українська делегація на чолі з міністром інфраструктури України Олександр Кубраков прибула в Стамбул на переговори щодо розв'язання зернового питання.

    Церемонія підписання Угоди про відвантаження зерна відбулася у палаці Долмабахчі у Стамбулі.

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    Теги: Туреччина росія окупанти експорт ООН війна Стамбул зерно аграрії розмінування Україна Генсек ООН окупація #stoprussia
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    У Стамбулі підписано угоду про вивезення українського зерна: всі подробиці