Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Мінагро озвучило результати роботи зернового коридору за вересень

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Мінагро озвучило результати роботи зернового коридору за вересень
фото: ЕРА/UPG

Сольський: «Головне, що зерно їде»

Міністр аграрної політики Микола Сольський заявив, що протягом вересня зерновими коридорами з України вивезено 4 млн тонн зерна. Про це Сольський розповів в інтерв'ю «Главкому».

Глава Мінагро пояснив, чому міністерство не бере участі у зерновій угоді.

«Незалежно від того зерновий це коридор, металургійний чи вугільний, порти і кораблі все одно лишаються сферою Мінтранспорту, МінАПК залучається в межах своєї компетенції. І головне, що зерно їде. Протягом вересня зерновими коридорами вивезено 4 млн тонн, а іншими – до 2 млн тонн», – пояснив Сольський.

Він розповів, які канали збуту вдалося налагодити, щоб компенсувати заблоковані морські шляхи.

«Дунай, напевно, найбільше взяв на себе, автошляхи, залізниця», – зазначив міністр агрополітики.

Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

 

 

Теги: залізниця зерно Микола Сольський війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сумарно з початку жовтня до Алжиру відправлено 59 тис української пшениці
Зерновий коридор: з українських портів відправилися ще шість суден
Сьогодні, 12:39
Балкер Doga K перевозить 10 тис. тонн пшениці для Тунісу
Зерновий коридор: з українських портів відправилися ще п’ять суден
2 жовтня, 13:36
Понад 500 суден отримали дозвіл на рух у рамках стамбульської зернової угоди
Стало відомо скільки продовольства експортувала Україна в рамках зернової угоди
1 жовтня, 06:06

Економіка

Мінагро озвучило результати роботи зернового коридору за вересень
Мінагро озвучило результати роботи зернового коридору за вересень
Зміна глави Нацбанку. Експерт спрогнозував, яких рішень чекати від Пишного
Зміна глави Нацбанку. Експерт спрогнозував, яких рішень чекати від Пишного
Зерновий коридор: з українських портів відправилися ще шість суден
Зерновий коридор: з українських портів відправилися ще шість суден
Чи запасатися продуктами на зиму? Уряд дав поради українцям
Чи запасатися продуктами на зиму? Уряд дав поради українцям
Ціни на гречку в Україні незабаром різко зміняться
Ціни на гречку в Україні незабаром різко зміняться
Деокупована Харківщина отримає кругленьку суму від Кабміну
Деокупована Харківщина отримає кругленьку суму від Кабміну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
179K
Путін знайшов винних у провалі «могилізації» і цинічно висловився про українську культуру
27K
Український посол у Казахстані довів росіян до істерики
23K
Путін та ручка. Диктатор дивно поводився, коли говорив про майбутнє Донбасу (відео)
20K
Кабмін змінить ціну на виїзд чоловіків за кордон
18K
Скандал у Казахстані. Хіба наш посол сказав щось не так?
13K
Хто стане главою НБУ? Депутат зняв інтригу і назвав день голосування

Новини

ООН чекає на «зелене світло» для відправлення місії до Оленівки
Сьогодні, 08:04
Окупанти перегруповують свої війська на окремих напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:00
Стабільність режиму Путіна під загрозою. Аналітики ISW назвали причину
Сьогодні, 06:52
Порошенко у Швеції: припиняйте розмови про ПДЧ, ми йдемо до НАТО експресшляхом
Вчора, 14:50
«У Білорусі все добре завдяки дружбі з Росією»: аналітики пояснили, як бреше пропаганда Лукашенка
Вчора, 13:19
РФ перекидає в Україну росгвардійців із Сибіру і війська із Сирії
Вчора, 07:21

Прес-релізи

Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
3 жовтня, 12:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту