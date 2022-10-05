Мінагро озвучило результати роботи зернового коридору за вересень

Сольський: «Головне, що зерно їде»

Міністр аграрної політики Микола Сольський заявив, що протягом вересня зерновими коридорами з України вивезено 4 млн тонн зерна. Про це Сольський розповів в інтерв'ю «Главкому».

Глава Мінагро пояснив, чому міністерство не бере участі у зерновій угоді.

«Незалежно від того зерновий це коридор, металургійний чи вугільний, порти і кораблі все одно лишаються сферою Мінтранспорту, МінАПК залучається в межах своєї компетенції. І головне, що зерно їде. Протягом вересня зерновими коридорами вивезено 4 млн тонн, а іншими – до 2 млн тонн», – пояснив Сольський.

Він розповів, які канали збуту вдалося налагодити, щоб компенсувати заблоковані морські шляхи.

«Дунай, напевно, найбільше взяв на себе, автошляхи, залізниця», – зазначив міністр агрополітики.

Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.