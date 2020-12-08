Катастрофа літака МАУ: Якщо Іран не виконає домовленостей, Україна піде в суд ООН

Найближчими днями Україна вийде на контакт з іранською стороною та наполягатиме на виконанні домовленостей

Україна може піти в суд ООН через катастрофу МАУ в разі, якщо переговорний процес не принесе результатів. Обіцянки Ірану досі залишаються нереалізованими, заявив заступник глави міністерства закордонних справ Євген Єнін в етері телеканалу «Україна 24».

«Якщо переговорний процес зайде в глухий кут, і ми вичерпаємо всі можливості переговорів з іранською стороною, то будемо використовувати всі наявні механізми захисту прав (зокрема суд ООН, – ред.). Обіцянки досі залишаються не реалізованими», – сказав він.

Єнін анонсував, що найближчими днями Україна вийде на контакт з іранською стороною та наполягатиме на виконанні домовленостей.

«Через місяць буде річниця трагедії, і суспільство чекає результату. Ми розраховуємо на наявність доброї волі Ірану, й за допомогою всіх інструментаріїв, дипломатичних і кримінально-правових, вимагатимемо від іранської сторони виконання зобов'язань», – підкреслив він.

Раніше стало відомо, що українське слідство досі не отримало обіцяних Іраном матеріалів і доказів щодо катастрофи літака «МАУ». Заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов заявив, що слідство в Україні та Ірані йде окремими шляхами.

Нагадаємо, пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії «МАУ» мав виконати рейс за маршрутом Тегеран-Київ, він розбився в районі міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані одразу після зльоту вранці 8 січня.

На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед загиблих – 11 громадян України (зокрема дев’ять членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 – Канади, 10 – Швеції, 4 – Афганістану, по 3 – ФРН та Великої Британії.

Іранська влада 11 січня визнала, що український авіалайнер помилково збили іранські військові.