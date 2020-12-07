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    Іран не надав Україні обіцяних матеріалів щодо збитого літака «МАУ» – заступник генпрокурора

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    <p>Гюндуз Мамедов (в центрі) провів зустріч з послом Ірану в Україні Манучехром Мораді</p> - Іран не надав Україні обіцяних матеріалів щодо збитого літака «МАУ» – заступник генпрокурора

    Гюндуз Мамедов (в центрі) провів зустріч з послом Ірану в Україні Манучехром Мораді

    Фото: прес-служба Офісу генпрокурора

    Гюндуз Мамедов заявив, що слідство в Україні та Ірані йде окремими шляхами

    Заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов заявив, що під час зустрічі з послом Ірану в Україні Манучехром Мораді повідомив, що українське слідство досі не отримало обіцяних Іраном матеріалів і доказів щодо катастрофи літака «МАУ». Про це повідомила прес-служба Офісу генпрокурора України.

    Зокрема, з такою заявою Мамедов виступив під час зустрічі з послом Ірану Манучехром Мораді.

    «Поки що слідство в Україні та Ірані йде окремим шляхом, хоча обидві сторони зацікавлені в об’єктивному розслідуванні збиття українського літака. І неналежне виконання досягнутих домовленостей не дає нам поки що можливості говорити про наступну дату двосторонніх перемовин. Немає сенсу проводити переговори заради самого процесу, важливі – ефективна співпраця та результат. І відповіді ми маємо надати якнайшвидше, адже вже в січні роковини авіакатастрофи», – сказав Мамедов.

    Як зазначається, зустріч відбулася за ініціативою іранської сторони.

    Пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії «МАУ» мав виконати рейс за маршрутом Тегеран-Київ, він розбився в районі міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані одразу після зльоту вранці 8 січня.

    На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед загиблих - 11 громадян України (зокрема, дев’ять членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 – Канади, 10 – Швеції, 4 – Афганістану, по 3 – ФРН та Великої Британії.

    Іранська влада 11 січня визнала, що український авіалайнер був помилково збитий іранськими військовими. 

    Теги: Іран Офіс Генерального прокурора МАУ
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