Україна заборонила в’їзд австрійському журналісту. У Відні заговорили про цензуру



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Журналіст австрійського телеканалу ORF Крістіан Вершютц

Журналіст незаконно перетинав лінію розмежування на Донбасі та в окупованому Криму

Австрійському журналісту, який працював на кремлівські видання, заборонили в'їзд в Україну на один рік.

Про це повідомила у Facebook перший заступник голови Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Верховної Ради Ольга Червакова.

Журналісту австрійського телеканалу ORF Крістіану Вершютцу заборонили в'їзд через його незаконні перетини державного кордону та публікування фейкових новин від «Раша Тудей».

Протягом останніх чотирьох років чоловік постійно відвідував тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, а також анексованого Криму через неконтрольовані пункти пропуску.

У грудні минулого року 57-річний журналіст заявив про те, що боїться за своє життя, оскільки українці йому нібито погрожують.

В кінці липня 2018 року він оприлюднив свій репортаж про відвідування анексованого Криму, в якому стверджував про «успіхи РФ в будівництві аеропорту в Сімферополі і будівництві Кримського моста», та про покращення життя кримських татар після російської окупації. Такі ж сюжети були на «Раша Тудей», на проросійських інтернет-ресурсах.

«Закриття в'їзду Вершютцу - вимушений крок українських силовиків і спосіб убезпечити не лише Україну від пропагандистських впливів, а і самого журналіста - від удара, на який він себе наразив. Іншого способу фактично не було, бо правоохоронці не отримали ані від австрійського журналіста, ані від австрійського уряду жодної конкретики про те, хто погрожував, коли та в який спосіб. Отже, не мали жодної можливості встановити, звідки походить небезпека і як її попередити», - написала Червакова.

Рішення українських силовиків засудила глава МЗС Австрії Карін Кнайсль.

«Заборона в'їзду кореспондентові ORF Крістіану Вершютцу в Україну є актом цензури, що є неприйнятним в Європі. Ми засуджуємо цей підхід, який є повністю несумісним з європейськими фундаментальними цінностями, і закликаємо до негайного скасування заборони», - написала міністр у Twitter.

Нагадаємо, прокуратура Криму оголосила про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України автору інтернет-ресурсу «Антифашист» Володимиру Скачку.