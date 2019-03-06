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    Прокремлівському пропагандисту Скачку оголосили підозру

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    Прокуратура Криму висловила підозру автору &laquo;Антифашиста&raquo; Володимиру Скачку - Прокремлівському пропагандисту Скачку оголосили підозру
    Прокуратура Криму висловила підозру автору «Антифашиста» Володимиру Скачку

    Під час обшуку у Скачка знайшли матеріали, які містять заклики до зміни державного кордону України

    Прокуратура Криму підозрює автора інтернет-ресурсу «Антифашист» Володимира Скачка у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

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    Про це повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

    Під час обшуку у нього знайшли та вилучили низку матеріалів антиукраїнського спрямування, які з 2014 року розповсюджувались в українських та російських ЗМІ. Вони закликали до вчинення дій, спрямованих на зміну меж території України та ряд предметів із символікою держави-окупанта, що пропагує окупацію півострова.

    На даний час, йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 110 КК України, найближчим часом до суду буде спрямовано клопотання про обрання відносно нього запобіжного заходу.

    У вівторок, 5 березня, СБУ обшукувала приміщення Володимира Скачка.

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    Прокремлівському пропагандисту Скачку оголосили підозру
    Прокремлівському пропагандисту Скачку оголосили підозру
    Прокремлівському пропагандисту Скачку оголосили підозру

    Довідка. Володимир Скачко - автор численних публікацій, що критикують українську владу на різних проросійських інтернет-ресурсах, часто бере участь у ток-шоу на російських телеканалах.

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