Українці бояться правди про Волинський злочин, — польський історик

Адам Сівек розказав, як Україна може зняти з себе великий тягар

Інститут національної пам’яті Польщі скаржиться на те, що в Україні не хочуть пам`ятати про «здійснення загонами ОУН-УПА жахливої різанини проти понад 100 тисяч безборонних польських чоловіків, жінок і дітей». Про це повідомив керівник сектору з питань увічнення пам'яті польського ІНП Адам Сівек у розмові з кореспондентом



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Фото з відкритих джерел Волинська трагедія, 1943 рік

Адам Сівек розказав, як Україна може зняти з себе великий тягар

Інститут національної пам’яті Польщі скаржиться на те, що в Україні не хочуть пам`ятати про «здійснення загонами ОУН-УПА жахливої різанини проти понад 100 тисяч безборонних польських чоловіків, жінок і дітей». Про це повідомив керівник сектору з питань увічнення пам'яті польського ІНП Адам Сівек у розмові з кореспондентом Польського Агентства Преси.

«Україна стверджує, що не було ніякої геноцидної етнічної чистки, тільки двостороння партизанська польсько-українська війна. Це є всупереч фактам і викликає наш глибокий спротив», — говорить Сівек.

На думку історика, українці бояться правди про Волинський злочин, але тим же часом він вважає, що від цього побоювання потрібно звільнитися. «Що може статися, якщо засудити ОУН-УПА, навіть не в цілому, а ті злочини, які були ними скоєні, підбурювачів і виконавців тих злочинів? Від цього ж не впаде ані українська держава, ані не впаде її державна доктрина, ані український народ не розбіжиться по всіх сторонах світу. Натомість, з польсько-українських взаємин буде знятий великий тягар», — резюмує Сівек.

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