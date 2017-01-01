  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
    Політика

    Українці бояться правди про Волинський злочин, — польський історик

    Адам Сівек розказав, як Україна може зняти з себе великий тягар
    Інститут національної пам’яті Польщі скаржиться на те, що в Україні не хочуть пам`ятати про «здійснення загонами ОУН-УПА жахливої різанини проти понад 100 тисяч безборонних польських чоловіків, жінок і дітей». Про це повідомив керівник сектору з питань увічнення пам'яті польського ІНП Адам Сівек у розмові з кореспондентом
    • Вчора, 20:30
    • Розсилка
    Волинська трагедія, 1943 рік
    Фото з відкритих джерел
    Волинська трагедія, 1943 рік

    Адам Сівек розказав, як Україна може зняти з себе великий тягар

    Інститут національної пам’яті Польщі скаржиться на те, що в Україні не хочуть пам`ятати про «здійснення загонами ОУН-УПА жахливої різанини проти понад 100 тисяч безборонних польських чоловіків, жінок і дітей». Про це повідомив керівник сектору з питань увічнення пам'яті польського ІНП Адам Сівек у розмові з кореспондентом Польського Агентства Преси.

    «Україна стверджує, що не було ніякої геноцидної етнічної чистки, тільки двостороння партизанська польсько-українська війна. Це є всупереч фактам і викликає наш глибокий спротив», — говорить Сівек.

    Читайте також

    На думку історика, українці бояться правди про Волинський злочин, але тим же часом він вважає, що від цього побоювання потрібно звільнитися. «Що може статися, якщо засудити ОУН-УПА, навіть не в цілому, а ті злочини, які були ними скоєні, підбурювачів і виконавців тих злочинів? Від цього ж не впаде ані українська держава, ані не впаде її державна доктрина, ані український народ не розбіжиться по всіх сторонах світу. Натомість, з польсько-українських взаємин буде знятий великий тягар», — резюмує Сівек.

    Читайте також: Історик Ігор Марчук: Польща хоче перегляду кордонів? Інакше я не можу пояснити її дії

    Читайте також
    Польща ОУН-УПА
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ