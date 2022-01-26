Українському в'язню Кремля Джемілю Гафарову не надають медичної допомоги

Адвокат попросив суд не призначати слухання щодня, а давати підсудному перерву з огляду на його стан здоров’я

Фігурантові «справи кримських мусульман» Джемілю Гафарову не надають медичної допомоги, всі його скарги ігнорують. Про це заявив адвокат Ріфат Яхін після відвідин підзахисного. Про це повідомили у цивільному об’єднанні «Кримська солідарність».

За словами адвоката, стан Гафарова стабільно погіршується: йому важче даються судові засідання і після них потрібно більше часу на відпочинок. Він наголосив, що його підзахисний не отримує медичної допомоги «ні в якому вигляді«.

Зазначається, що Яхін попросив суд не призначати слухання щодня, а давати підсудному перерву з огляду на його стан здоров’я.

«У листопаді 2021 року захист зміг домогтися у медсанчастини взяти аналізи Гафарова. З того часу йому так і не представлені їхні результати, попри багаторазові звернення. Начальниця медсанчастини №3, пообіцяла Гафарову передати йому результати аналізів під час відвідування, але не зробила цього», – повідомив адвокат.

Яхін написав чергове звернення до управління Федеральної служби виконання покарань Росії в Ростовській області, в якому вимагав надати Гафарову термінову медичну допомогу та надати результати аналізів, адже відмова зробити це медустановою є прямим порушенням закону «Про охорону здоров’я».

Раніше Людмила Денісова повідомляла, що інформація російських тюремників про стан здоров’я фігуранта другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Джеміля Гафарова і надання йому медичної допомоги є черговою маніпуляцією.

Джеміль Гафаров має третю групу інвалідності, хронічне захворювання нирок і проблеми з серцем.