Денісова назвала маніпуляцією дані російських тюремників про здоров’я Гафарова



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Людмила Денісова

Денісова вказала, що Гафарову «було двічі проведено медосвідування, однак результати були сфальшовані»

Інформація російських тюремників про стан здоров’я фігуранта другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Джеміля Гафарова і надання йому медичної допомоги є черговою маніпуляцією.

Про це повідомила у фейсбуці Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

«Акцентую увагу міжнародної спільноти на чергову маніпуляцію та викривлення фактів щодо стану здоров’я наших громадян, які незаконно утримуються у місцях несвободи на території РФ та тимчасово окупованого Криму, – повідомила Денісова.

Денісова з посиланням на адвоката вказала, що Гафарову «було двічі проведено медосвідування, однак результати були сфальшовані».

«Є медичні документи, що свідчать – до затримання окупаційною владою наш співгромадянин мав III групу інвалідності, хронічне захворювання нирок, а також ішемічну хворобу серця. Відповідно до статті 110 КПК РФ, ці захворювання забороняють тримати його під вартою», – додала Денісова.

Раніше сторона захисту повідомляла, що фігурант «справи Хізб ут-Тахрір» Джеміль Гафаров з 25 жовтня не отримує необхідних медикаментів в СІЗО Сімферополя.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова 11 листопада повідомляла про погіршення стану здоров’я українських політв’язнів з анексованого Криму, серед яких згадувала і про Джеміля Гафарова.

Джеміль Гафаров має третю групу інвалідності, хронічне захворювання нирок і проблеми з серцем.