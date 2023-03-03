Уряд призначив Єленського на посаду глави Держетнополітики

Віктор Єленський виконуватиме обов'язки на новій посаді до 26 березня 2024 р.

Кабінет міністрів України призначив Віктора Єленського головою Державної служби України з етнополітики та свободи совісті. Про це йдеться у відповідному указі уряду.

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«Призначити повторно Єленського Віктора Євгеновича Головою Державної служби України з етнополітики та свободи совісті з 27 березня 2023 р. на строк не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, але не більше ніж до 26 березня 2024 р. з оплатою праці відповідно до законодавства», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, Кабінет міністрів України на засіданні 16 грудня погодив призначення на посаду голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті колишнього народного депутата Віктора Єленського.

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