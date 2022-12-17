Стало відомо, хто очолить Держетнополітики

Офіційне призначення голови Держетнополітики очікується в понеділок

Кабінет міністрів України на засіданні 16 грудня погодив призначення на посаду голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті колишнього народного депутата Віктора Єленського. Про це повідомляє LB.ua з посиланням на джерела.

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Очікується, що розпорядження про призначення буде опубліковано у понеділок.

Віктор Єленський – депутат VIII скликання від партії «Народний фронт», був радником прем‘єр-міністра Арсенія Яценюка у 2014 році. Вчений, релігієзнавець, доктор філософських наук.

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Нагадаємо, попереднього керівника Держетнополітики Тетяну Богдан Кабмін звільнив 6 грудня через «низку зауважень до її роботи».

Крім того, Державну службу з питань етнополітики та свободи совісті перевели в пряме підпорядкування КМУ – раніше Кабмін координував її діяльність через міністра культури та інформаційної політики. Відтепер всі структурні підрозділи обласних і Київської міської державних (військових) адміністрацій з питань етнополітики та свободи совісті будуть підзвітні та підконтрольні ДЕСС.

Зауважимо, Богдан всіляко підтримує Російську Православну Церкву в Україні. У вересні посадовиця заявила, що Українська православна церква Московського патріархату має існувати та розпоряджатися Києво-Печерською лаврою.

Крім того, вона заявила, що Українська православна церква зараз є найбільшою релігійною мережею в Україні, а також у ній більше центрів, ніж у Православній церкві України.

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