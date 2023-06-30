Уряд сьогодні спробує призначити Думу головою АРМА. G7 застерігає

Шабунін запевняє, що під час конкурсу на керівника АРМА Дума не отримала необхідної кількості голосів

Посли країн «Великої сімки» в Україні застерегли уряд від ухвалення незаконних рішень щодо голови Державного агентства з управління та розшуку активів (АРМА). Про це йдеться на офіційному Twitter-аккаунті послів G7 в Україні.

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«G7 уважно стежила за процесом призначення голови АРМА та зауважила занепокоєність громадянського суспільства щодо вжитих процедур. Важливо дотримуватись належних процедур, щоб зміцнити довіру до АРМА», – йдеться в дописі.

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін, в свою чергу, написав на сторінці в Facebook про те, що Кабмін в п’ятницю спробує незаконно призначити головою АРМА Олену Думу.

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«Незаконним це призначення є тому, що під час конкурсу вона не отримала необхідної кількості голосів. Нагадаю, вчора член конкурсної комісії Остапенко відкликав свій (вирішальний) голос за Думу і офіційно проінформував про це КМУ. Це означає, що з шести необхідних для перемоги голосів, Дума отримала лише п’ять. Проте якщо є наказ з Офісу президента, то Шмигалю начхати що на закон, що на арифметику», – написав Шабунін.

Нагадаємо, 28 червня, комісія з відбору голови АРМА визначилася із переможцем конкурсу. Нею стала Олена Дума, ексзаступниця голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

Зазначається, що Дума має понад 22 роки стажу в державних органах, а також протягом цього часу була дуже активною в антикорупційних та профспілкових організаціях, організовувала та брала участь у різних мітингах.

Антикорупційна організація Transparency International Ukraine зазначає, що цей вибір становить значну небезпеку для подальшої роботи Агентства з розшуку та менеджменту активів та антикорупційної екосистеми загалом.