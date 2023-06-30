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Уряд сьогодні спробує призначити Думу головою АРМА. G7 застерігає

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Уряд сьогодні спробує призначити Думу головою АРМА. G7 застерігає
Олена Дума була заступницею голови Чернігівської обласної державної адміністрації
фото з відкритих джерел

Шабунін запевняє, що під час конкурсу на керівника АРМА Дума не отримала необхідної кількості голосів

Посли країн «Великої сімки» в Україні застерегли уряд від ухвалення незаконних рішень щодо голови Державного агентства з управління та розшуку активів (АРМА). Про це йдеться на офіційному Twitter-аккаунті послів G7 в Україні.

«G7 уважно стежила за процесом призначення голови АРМА та зауважила занепокоєність громадянського суспільства щодо вжитих процедур. Важливо дотримуватись належних процедур, щоб зміцнити довіру до АРМА», – йдеться в дописі.

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін, в свою чергу, написав на сторінці в Facebook про те, що Кабмін в п’ятницю спробує незаконно призначити головою АРМА Олену Думу.

 «Незаконним це призначення є тому, що під час конкурсу вона не отримала необхідної кількості голосів. Нагадаю, вчора член конкурсної комісії Остапенко відкликав свій (вирішальний) голос за Думу і офіційно проінформував про це КМУ. Це означає, що з шести необхідних для перемоги голосів, Дума отримала лише п’ять. Проте якщо є наказ з Офісу президента, то Шмигалю начхати що на закон, що на арифметику», – написав Шабунін.

Нагадаємо, 28 червня, комісія з відбору голови АРМА визначилася із переможцем конкурсу. Нею стала Олена Дума, ексзаступниця голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

Зазначається, що Дума має понад 22 роки стажу в державних органах, а також протягом цього часу була дуже активною в антикорупційних та профспілкових організаціях, організовувала та брала участь у різних мітингах.

Антикорупційна організація Transparency International Ukraine зазначає, що цей вибір становить значну небезпеку для подальшої роботи Агентства з розшуку та менеджменту активів та антикорупційної екосистеми загалом. 

Теги: АРМА Кабмін Велика сімка Олена Дума

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