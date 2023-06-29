Головна Країна Політика
search button user button menu button

Новообрана очільниця АРМА накинулася на журналістів у соцмережі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Новообрана очільниця АРМА накинулася на журналістів у соцмережі
Дума стверджує, що усі статті та дописи з критикою проти неї побудовані виключно на «домислах та перекручуваннях фактів»
фото з відкритих джерел

Олена Дума звинувачує журналістів та громадських активістів у замовних матеріалах проти неї

Новообрана очільниця Агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума звинувачує журналістів та громадських активістів, які негативно відреагували на рішення конкурсної комісії з відбору голови АРМА, в замовних матеріалах та «брудній кампанії проти неї». Відповідний допис вона опублікувала у Facebook.

Олена Дума звинувачує журналістів та громадських активістів у замовних матеріалах проти неї
Олена Дума звинувачує журналістів та громадських активістів у замовних матеріалах проти неї
фото: допис Олени Думи у Facebook

«Брудна кампанія проти мене, на жаль, продовжується. Не зупиняє моїх «фанатів» навіть визначення конкурсною комісією переможця. Бо тепер вони прагнуть впливати не на конкурсну комісію, а на Кабінет Міністрів України, який вже має призначити мене на посаду», – написала новообрана очільниця Агентства.

Дума стверджує, що усі статті та дописи проти неї побудовані виключно на «домислах та перекручуваннях фактів».

«Чому ці люди так роблять – це їх справа, можливо їм не вистачає на донати ЗСУ, тому хай заробляють на замовних матеріалах проти мене, головне, щоб кошти передали нашим оборонцям на фронті!» – додала Дума.

На допис новообраної очільниці АРМА відреагувала журналістка Любов Величко. Як пояснює журналістка-розслідувачка, Дума вважає, якщо її хтось критикує – «значить 100% отримав за це гроші».

На допис новообраної очільниці АРМА відреагувала журналістка Любов Величко
На допис новообраної очільниці АРМА відреагувала журналістка Любов Величко
фото: допис Любові Величко у Facebook

Також Величко стверджує, що Дума видаляє коментарі журналістів з проханнями спростувати заяви, які до слова, сама й просить у своєму дописі.

Журналістка Любов Величко звинувачує Думу, що та видаляє коментарі з запитаннями про неї
Журналістка Любов Величко звинувачує Думу, що та видаляє коментарі з запитаннями про неї
фото: допис Любові Величко у Facebook

«Нарешті Дума запитує, «Чому вони (мається на увазі журналісти та активісти) не просять надати факти і докази»? Що я зробила – через годину після публікації допису Думи написала під цим дописом коментар із запитаннями. Сподіваючись, що Дума на ці запитання відповість. Але що робить Дума? Ви вгадали – видаляє коментар. Зайдіть на її сторінку – там стерильно чисто, жодного сліду присутності журналіста-розслідувача зі своїми незвичними запитаннями», – написала Величко.

Нагадаємо, 28 червня, комісія з відбору голови АРМА визначилася із переможцем конкурсу. Нею стала Олена Дума, ексзаступниця голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

Зазначається, що Дума має понад 22 роки стажу в державних органах, а також протягом цього часу була дуже активною в антикорупційних та профспілкових організаціях, організовувала та брала участь у різних мітингах.

Антикорупційна організація Transparency International Ukraine зазначає, що цей вибір становить значну небезпеку для подальшої роботи Агентства з розшуку та менеджменту активів та антикорупційної екосистеми загалом. 

«У 2019 році Дума брала безпосередню участь в агітації за одного із кандидатів в президенти України та дискредитації іншого претендента на цю посаду. Це вказує на політичну заангажованість переможниці конкурсу на Голову АРМА, що потенційно може впливати на її роботу на цій посаді», – пише Transparency International Ukraine. 

Теги: соціальні мережі журналіст АРМА Олена Дума

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Юлія Мендель і Павло Кухта разом уже протягом року
Річниця одруження. Юлія Мендель виклала в мережу романтичні фотографії
5 червня, 15:44
Дмитро Комаров успішно популяризує українську кухню в найвіддаленіших куточках світу
Дмитру Комарову – 40. Чим полюбився журналіст та мандрівник українцям
22 червня, 17:05
Інтерв'ю із Субботою українці вважають черговою маніпуляцією
Мосейчук запросила Субботу в студію та спровокувала скандал
14 червня, 14:15
Агентство з розшуку та менеджменту активів може невдовзі отримати очільника
За крок до перемоги. Хто очолить АРМА? авторська стаття
9 червня, 17:30
Чоловікові загрожує до восьми років ув'язнення
Розбещення неповнолітніх та зберігання порнографії. ЗМІ назвали ім’я журналіста
5 червня, 14:37
Владислав Трубіцин, голова комісії Київської міськради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою
ВАКС оголосив у міжнародний розшук депутата Київради Трубіцина
5 червня, 15:06
Французький телеканал зняв репортаж на окупованих територіях: МЗС відреагувало
Французький телеканал зняв репортаж на окупованих територіях: МЗС відреагувало
17 червня, 16:56
На місці ГЕС утворилася пустеля
Перетворилося на пустелю: який вигляд має зараз Каховське водосховище
25 червня, 16:31
Олена Дума має понад 22 роки стажу в державних органах
Олена Дума стала новим керівником АРМА. Transparency International вказала на небезпеку
Вчора, 18:30

Політика

Новообрана очільниця АРМА накинулася на журналістів у соцмережі
Новообрана очільниця АРМА накинулася на журналістів у соцмережі
Рада перейменувала популярний гірськолижний курорт у Карпатах
Рада перейменувала популярний гірськолижний курорт у Карпатах
Вступ України до ЄС: Науседа назвав дату для оголошення переговорів
Вступ України до ЄС: Науседа назвав дату для оголошення переговорів
Нардепи пропонують створити державну ветеранську патронатну службу
Нардепи пропонують створити державну ветеранську патронатну службу
Україна розірвала угоди з Білоруссю про захист державних секретів
Україна розірвала угоди з Білоруссю про захист державних секретів
Рада скасувала право на відстрочку від мобілізації тим, хто має родичів з інвалідністю
Рада скасувала право на відстрочку від мобілізації тим, хто має родичів з інвалідністю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
«Вагнерівці» незабаром можуть повторити «подвиг Наполеона» – військовий експерт
9934
Рада скасувала право на відстрочку від мобілізації тим, хто має родичів з інвалідністю
9764
29 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5677
Український дубляж зникне з кінотеатрів? Що приховує пропозиція Зеленського про англійську мову
5608
Путіна все влаштовує. І це хороша новина для України
4494
Який вигляд має могила ексмера Омельченка: шокуючі фото

Новини

Європейські лідери відвідали Київ та загроза теракту на ЗАЕС. Головне за 28 червня
Вчора, 21:00
Дружина звинуваченого у корупції голови Тернопільської облради спростувала «розлучення»
Вчора, 13:22
Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
26 червня, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
26 червня, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
26 червня, 07:06
На Україну насувається циклон: синоптики розповіли, як зміниться погода
26 червня, 05:47

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту