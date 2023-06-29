Новообрана очільниця АРМА накинулася на журналістів у соцмережі
Олена Дума звинувачує журналістів та громадських активістів у замовних матеріалах проти неї
Новообрана очільниця Агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума звинувачує журналістів та громадських активістів, які негативно відреагували на рішення конкурсної комісії з відбору голови АРМА, в замовних матеріалах та «брудній кампанії проти неї». Відповідний допис вона опублікувала у Facebook.
«Брудна кампанія проти мене, на жаль, продовжується. Не зупиняє моїх «фанатів» навіть визначення конкурсною комісією переможця. Бо тепер вони прагнуть впливати не на конкурсну комісію, а на Кабінет Міністрів України, який вже має призначити мене на посаду», – написала новообрана очільниця Агентства.
Дума стверджує, що усі статті та дописи проти неї побудовані виключно на «домислах та перекручуваннях фактів».
«Чому ці люди так роблять – це їх справа, можливо їм не вистачає на донати ЗСУ, тому хай заробляють на замовних матеріалах проти мене, головне, щоб кошти передали нашим оборонцям на фронті!» – додала Дума.
На допис новообраної очільниці АРМА відреагувала журналістка Любов Величко. Як пояснює журналістка-розслідувачка, Дума вважає, якщо її хтось критикує – «значить 100% отримав за це гроші».
Також Величко стверджує, що Дума видаляє коментарі журналістів з проханнями спростувати заяви, які до слова, сама й просить у своєму дописі.
«Нарешті Дума запитує, «Чому вони (мається на увазі журналісти та активісти) не просять надати факти і докази»? Що я зробила – через годину після публікації допису Думи написала під цим дописом коментар із запитаннями. Сподіваючись, що Дума на ці запитання відповість. Але що робить Дума? Ви вгадали – видаляє коментар. Зайдіть на її сторінку – там стерильно чисто, жодного сліду присутності журналіста-розслідувача зі своїми незвичними запитаннями», – написала Величко.
Нагадаємо, 28 червня, комісія з відбору голови АРМА визначилася із переможцем конкурсу. Нею стала Олена Дума, ексзаступниця голови Чернігівської обласної державної адміністрації.
Зазначається, що Дума має понад 22 роки стажу в державних органах, а також протягом цього часу була дуже активною в антикорупційних та профспілкових організаціях, організовувала та брала участь у різних мітингах.
Антикорупційна організація Transparency International Ukraine зазначає, що цей вибір становить значну небезпеку для подальшої роботи Агентства з розшуку та менеджменту активів та антикорупційної екосистеми загалом.
«У 2019 році Дума брала безпосередню участь в агітації за одного із кандидатів в президенти України та дискредитації іншого претендента на цю посаду. Це вказує на політичну заангажованість переможниці конкурсу на Голову АРМА, що потенційно може впливати на її роботу на цій посаді», – пише Transparency International Ukraine.
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