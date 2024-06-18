Уряд звільнив Мустафу Найєма з посади голови Держагентства відновлення

Найєм написав заяву про звільнення 10 червня

Сьогодні, 18 червня, кабінет міністрів звільнив Мустафу Найєма із посади голови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури. Про це повідомляє пресслужба уряду.

«Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження про звільнення... Найєма Мустафи-Масі з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України», – йдеться у повідомленні

Обов'язки Найєма тимчасово виконуватиме Роман Комендант. «Про тимчасове покладення виконання обов’язків

голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України на Коменданта Романа Анатолійовича», – йдеться у повідомленні.

За інформацією «Главкома», батько адвоката з фірми Найєма-молодшого отримав високу посаду у Службі відновлення та розвитку інфраструктури, яку очолює Найєм-старший. Сам адвокат із юридичної компанії «Міллер» Олексій Носов – тепер фігурант гучної корупційної справи.

Якщо вірити даним електронних декларацій за 2022-2023 роки нового керівника Служби відновлення Житомирщини, то останні два роки Сергій Носов був безробітним. Єдиним годувальником сім’ї виступала його дружина: за 2022 рік вона задекларувала 45 тис. грн зарплати; за 2023 рік – 50,8 тис. грн сукупного доходу.

Готівкою новий начальник служби відновлення у Житомирській області в обох деклараціях вказав $10 тис., 20 тис. євро та 450 тис. грн. Іще 38,1 тис. грн посадовець тримає на банківському рахунку.

До корупційного скандалу Олексій Носов був партнером та адвокатом у юридичній фірмі «Міллер», яку заснував громадський діяч, юрист, воїн ЗСУ – Масі Найєм.

Рідний брат Масі Мустафа Найєм з січня 2023 року очолює Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, у підпорядкування якого входять обласні Служби відновлення та розвитку інфраструктури.

10 червня Мустафа Найєм заявив, що йде у відставку та написав заяву про звільнення. Однак кінцевого рішення Кабмін поки не ухвалив.

Нагадаємо,10 червня стало відомо, що голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм повідомив, що йде у відставку та написав заяву про звільнення з посади.