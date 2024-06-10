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Відставка Найєма: що стало причиною

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Відставка Найєма: що стало причиною
Мустафа Найєм йде з посади голови Держагентства відновлення
фото: Gordonua.com

Голова Нацагенства дорікнув керівництву уряду рішенням про скасування його участі у конференції в Берліні

Голова Національного агентства з питань відновлення Мустафа Найєм, який сьогодні подав у відставку, заявив, що уряд не схвалив його поїздку на конференцію з відбудови до Берліну. Про це Найєм повідомив у Facebook.

Зокрема голова Нацагенства згадав про рішення керівництва уряду про скасування його участі у конференції в Берліні. Йдеться про щорічну конференцію з питань відновлення України, яка цього року має відбутися в столиці Німеччини 11-12 червня.

«Усе це було можливо завдяки підтримці Міністерства та міністра (йдеться про екс-голову Мінвідновлення Олександра Кубракова), які дозволяли приймати самостійні рішення та досягати результатів, не чекаючи ударів у спину. Із звільненням міністра це стало неможливим, і останнє рішення голови уряду про скасування моєї офіційної участі у конференції з відновлення України у Берліні це підтвердило», – написав Найєм.

Напередодні Bloomberg повідомляло, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заблокував присутність глави агентства реконструкції Мустафи Найєма на щорічній конференції з відновлення України, яка проходитиме в Берліні 11−12 червня. Голова уряду відхилив прохання про відрядження.

«Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заблокував участь керівника Агентства з відновлення, а міністр інфраструктури був звільнений парламентом місяць тому і досі не знайдено заміни. Щорічна конференція з відновлення України 11-12 червня в Берліні має на меті мобілізувати міжнародну підтримку для відбудови після руйнувань, спричинених повномасштабним вторгненням Росії», – повідомляло агентство. 

В уряді заявили, що Мустафу Найєма не відпустили у відрядження на конференцію у Берлін нібито через те, що на дату проведення повинна була відбутися урядова нарада за участю Агентства відновлення.

Проте джерела «Економічної правди» в уряді повідомляють, що на 12 червня було призначено нараду в уряді щодо виконання Агентством відновлення робіт з облаштування інженерно-технічного захисту другого рівня на об'єктах критичної інфраструктури та енергетики. «Там мав бути заслуханий звіт агентства. Саме тому прем'єр-міністр не погодив відрядження керівника агентства», – зазначають джерела.

Міністр фінансів Сергій Марченко, який перебуває у Берліні, де візьме участь у конференції з відновлення, прокоментував відставку Найєма в ефірі телемарафону.

«Я не вважаю, що це якимось чином має впливати на роботу конференції. По-перше, тому що треба орієнтуватися на інституції, а не конкретні персоналії. По-друге, в нас представлена з боку уряду серйозна команда: перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки, міністр енергетики й інші міністри. І, по третє, очікуються цього тижня засідання, наради під головуванням прем'єра в Україні, які будуть обговорювати питання захисту критичної інфраструктури, питання відновлення на яких Агенство має відзвітувати», – сказав Марченко.

Починаючи з серпня 2021 року Мустафа Найєм працював заступником міністра інфраструктури, а згодом міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Тоді він відповідав за дорожнє господарство, автомобільні перевезення, безпеку на транспорті, розвиток прикордонної інфраструктури та сервісів для водіїв.

13 січня 2023 року Кабінет міністрів утворив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, яке координуватиме проекти з відновлення держави.  27 січня Кабмін призначив Мустафу Найєма головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм повідомив, що йде у відставку та написав заяву про звільнення з посади. 

Теги: уряд відставка Мустафа Найєм

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