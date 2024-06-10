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Мустафа Найєм йде з посади голови Держагентства відновлення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Мустафа Найєм йде з посади голови Держагентства відновлення
Найєм у січні 2023 року став головою новоствореного Агентства відновлення
фото з відкритих джерел

Найєм заявив, що рішення про відставку прийняв самостійно

Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм повідомив, що йде у відставку та написав заяву про звільнення з посади. Про це Найєм повідомив у Telegram.

«Я залишаю посаду голови Агентства відновлення. Рішення прийняв самостійно через системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати свої повноваження», – написав він.

Мустафа Найєм написав заяву про звільнення з посади
Мустафа Найєм написав заяву про звільнення з посади
фото: Telegram/Мустафа Найєм

За словами посадовця, починаючи з листопада минулого року, команда Агентства нібито «почала стикатися з постійною протидією, спротивом та створенням штучних перешкод».

«Розуміючи відповідальність, яка лежить на нашій команді, я виконуватиму свої обов’язки до прийняття рішення урядом про моє звільнення і передам справи наступникам», – додав він.

Крім того, очільник Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури звернувся до усіх правоохоронних та контролюючих органів «з проханням вжити усіх заходів щодо перевірки законності та прозорості рішень, які приймалися Агентством».

«Наразі вся наша команда та Служби відновлення у регіонах продовжують працювати у штатному режимі», – підсумував Найєм.

Нагадаємо, 4 серпня 2021 року уряд призначив Мустафу Найєма заступником міністра інфраструктури, а у січні 2023 року головою новоствореного Агентства відновлення та інфраструктурних проєктів було призначено Мустафу Найєма.

Раніше Кабінет міністрів звільнив Євгена Кузькіна з посади заступника голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

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Теги: Мустафа Найєм звільнення

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