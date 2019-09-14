Уряд планує вже цьогоріч взятися за перепис населення



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Голова уряду сумнівається у реальності проведення повного перепису населення, але обіцяє зробити його значну частину

Кабінет міністрів уже цьогоріч планує зробити частковий перепис населення. Про це сказав прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час міжнародного форуму YES в суботу, передає УНН.

«…ми думаємо над тим, яким чином провести перепис населення вже у цьому році, а не в наступному, як це було заплановано. Я не думаю, що це абсолютно реально зробити повністю, але якусь значну частину ми точно зробимо», - сказав Гончарук.

Також, за його словами, наступний рік буде присвячений великим системним реформам, які повинні бути проголосовані парламентом восени цього року.

Раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розглянути питання створення єдиного державного веб-порталу електронних послуг, а до лютого 2020 року провести верифікацію набору ідентифікаційних даних фізичних осіб у національних електронних інформаційних ресурсах і за результатами розглянути можливість введення електронного перепису населення.