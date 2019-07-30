Президент підписав указ щодо розвитку електронних послуг



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У Зеленського хочуть зробити так, щоб від громадян не вимагали постійно одну й ту ж саму довідку в різних інстанціях

Президент Володимир Зеленський підписав указ «Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг».

Документ передбачає першочергове проведення повного аудиту роботи державних реєстрів. Аудит повинен провести Кабмін за три місяці із залученням міжнародної технічної допомоги.

Радник президента Михайло Федоров зазначив, що аудит реєстрів та подальше їхнє упорядкування, поширення єдиного ідентифікатора фізособи для пов'язання даних з різних реєстрів і впровадження електронної взаємодії дасть змогу не вимагати від громадян постійно одну й ту саму інформацію та різноманітні довідки і значно спростити всі державні послуги.

«Сьогодні в Україні нараховується понад 350 державних реєстрів, більшість з яких функціонують абсолютно неефективно та непрозоро. Це є головною причиною виникнення рейдерства, корупції та інших схем при наданні різноманітних державних послуг, наприклад у будівельній чи земельній сферах», – зазначив Федоров.

Крім того, указ президента передбачає запровадження єдиного веб-порталу електронних послуг, де українці зможуть за допомогою електронного кабінету отримувати доступ до інформації щодо себе в державних реєстрах (наприклад, про майно, землю, транспорт, податки і доходи) та пріоритетні електронні державні послуги.

Так, указом першочергово передбачається реалізація електронних послуг, пов’язаних із народженням дитини (проект «єМалятко»), реєстрацією її місця проживання, реєстрацією фізичної особи як платника податків під час першого оформлення паспорта громадянина України, перевіркою наявності у водія документів тощо.

Федоров повідомив, що вони сформували перелік близько 200 найбільш важливих послуг для громадян і бізнесу, щоб першочергово запровадити їхнє надання в режимі онлайн.

Також указом започатковується робота над проведенням електронних виборів та електронного перепису населення в Україні. Серед ключових завдань, передбачених указом, – прискорення наповнення Єдиного державного демографічного реєстру, який наразі містить дані лише близько 14 млн громадян, та запровадження інноваційних засобів електронної ідентифікації.