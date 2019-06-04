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    Політика

    В Адміністрації президента готують перезавантаження НАЗК

    • Розсилка
    В Адміністрації президента готують перезавантаження НАЗК

    В реєстрі електронних декларацій можуть з’явитись дані про статки Андрію Богдана та Івана Баканова

    Заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка повідомив про плани змінити роботу Національного агентства з питань запобігання корупції.

    «На наступному тижні ми закінчимо роботу над законопроєктом, який передбачатиме переформатування НАЗК. На жаль те керівництво, яке є сьогодні, воно не може дати результат, воно не залишає жодного шансу на відновлення роботи цього органу. Там немає ні професійної компетенції, ні питань, які пов’язані із незалежністю і незаангажованістю», - розповів сьогодні на прес-конференції Рябошапка.

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    На наступному тижні законопроєкт буде закінчений і публічно представлений. А президент буде звертатись до парламенту розглянути законопроєкт як невідкладний.

    Окрім перезавантаження НАЗК планують змінити структуру керівництва. «Сьогодні це колегіальний орган, який складається з п’яти членів НАЗК. Передбачається, що буде один керівник НАЗК, що буде аудит цього органу», - пояснив Рябошапка.

    В законопроекті планують вирішити проблеми, пов’язані з доступом агентства до реєстрів. «Є такі нюанси, які пов’язані, що робота агентства може блокуватись другими органами, наприклад, Міністерством юстиції», - згадав заступник глави Адміністрації президента колишнє протистояння з командою міністра юстиції.

    Також в законопроєкті мають вирішити питання з деклараціями представників громадянського суспільства, міжнародних експертів (з 2018 року антикорупціонери також повинні подавати декларації). «Колишній президент хотів це вирішити протягом декількох років, так це і не було зроблено», - нагадав Рябошапка.

    Слід очікувати, що в публічному доступі з’являться декларації керівництва Адміністрації президента та спецслужб, які призначаються президентом.

    «Можливо розширити коло декларантів, що стосується органів влади, і дещо звузити суб’єктів декларування, які не становлять велику суспільну небезпеку», - окреслив логіку новел Рябошапка.

    Нагадаємо, Руслан Рябошапка і Руслан Радецький були серед п’ятірки складу НАЗК. Але влітку 2017 року після скандалів з керівником агентства Галиною Корчак подали у відставку.

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