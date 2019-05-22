У Зеленського пояснили, чому Богдан не підпадає під люстрацію



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Андрій Богдан вважає, що він «абсолютно несправедливо» потрапив під закон про люстрацію Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Раніше «Схеми» повідомляли, що Андрій Богдан потрапляє під обмеження люстраційного закону і не може працювати на державній службі

Заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка пояснив, чому очільник АП Андрій Богдан не підпадає під закон про люстрацію.

Про це він розповів у кулуарах Верховної Ради в середу, 22 травня.

«Адміністрація президента не є органом державної влади, в адміністрації немає жодних владних повноважень, тому закон про люстрацію не поширюється на будь-які посади в АП, крім тих, які є в апараті», - сказав Рябошапка.

Заступник глави АП Рябошапка про те, чому глава АП Богдан не підпадає під люстрацію pic.twitter.com/zYh5InIqC9 — Українська правда (@ukrpravda_news) 22 мая 2019 г.

«Очевидно, що голова адміністрації, заступники глави не мають посад в апараті, не є державними службовцями, і вони не виконують жодних владних повноважень, тому закон про люстрацію абсолютно чіткий – позиція глави адміністрації не підпадає під його межі», - додав він.

Водночас, у п.5 ст.2 закону «Про очищення влади» йдеться про те, що під люстрацію підпадає глава Адміністрації президента.

Раніше «Схеми» повідомляли, що Андрій Богдан потрапляє під обмеження люстраційного закону і не може працювати на державній службі.

Богдан двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів президентства Віктора Януковича.

За законом, він не може протягом 10 років працювати на держслужбі з часу набрання чинності закону (тобто до жовтня 2024 року).

Сам Богдан вважає, що він «абсолютно несправедливо» потрапив під закон про люстрацію.

Нагадаємо, 21 травня Зеленський призначив главою Адміністрації президента України Андрія Богдана.