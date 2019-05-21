Голова АП Богдан стверджує, що під люстрацію потрапив несправедливо



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Богдан пояснив своє призначення главою АП

Богдан заявив, що його перебування на посаді глави Адміністрації президента не є порушенням законодавства

Глава адміністрації президента України Андрій Богдан заявив, що під закон про люстрацію він потрапив абсолютно несправедливо.

Відповідну заяву він зробив в ефірі «112 Україна».

«Я потрапив під закон про люстрацію абсолютно несправедливо. Я закрив одну корупційну схему, яка виводила 2 млрд грн на рік при всіх владах, і автор цієї схеми при міністерстві юстиції в реєстрах був один з авторів закону про люстрацію. І так сталося, наші попередники ухвалювали цей закон, що саме голова Адміністрації президенту і його заступники виведені з-під державної служби. І якщо я можу займати якусь посаду на території України, це або голова АП, або заступники, тому в цьому немає ніякого порушення норм моралі, ні норм закону», - вважає Богдан.

Глава АП нагадав, що цей закон перебуває на розгляді Конституційного суду більше чотирьох років, однак підкреслив, що новий президент і його команда не чинитимуть ніякого впливу на КС.

«Ми не будемо передавати ніяких сигналів, як передавала минула влада, зупиняла розгляд тих чи інших справ Конституційним судом - цей же закон (про люстрацію, - ред.), який на розгляді Конституційного суду більше чотирьох років. Однак відповідь повинен дати Конституційний суд, ми жодним чином не впливаємо на його рішення, але ми і не даватимемо сигнал, що потрібно його затягувати», - додав Богдан.

21 травня Зеленський призначив главою Адміністрації президента України Андрія Богдана.

Також Зеленський звільнив начальника Генштабу Збройних сил України Віктора Муженка і призначив на цю посаду Руслана Хомчака.

Як відомо, в Адміністрації президента України 21 травня відбулася зустріч Зеленського з керівництвом Верховної Ради та лідерами парламентських фракцій і груп, під час якої йшлося про дострокове припинення повноважень ВР восьмого скликання та призначення дочасних парламентських виборів.

На зустрічі президент Зеленський заявив, що головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції – 4%. За його словами, це – оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент для припинення його повноважень.

Зеленський видав указ про припинення повноважень парламенту і призначення дострокових виборів на 21 липня.