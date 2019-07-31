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    Політика

    В Черкасах Зеленському намагались вручити його бюст

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    В Черкасах Зеленському намагались вручити його бюст

    «Президент - це не бюст, не портрет, це людина», - нагадав Зеленський

    Журналістка ТСН намагалась вручити президенту Володимиру Зеленському його бюст, який робить 23-річна вінничанка Марія.

    Цю пропозицію голові держави зробили на літовищі в Черкасах, куди він прибув сьогодні на гелікоптері.

    «Може вам передамо це?» - сказала журналістка.

    На що Зеленський сказав: «А де ви це взяли? Це жах. Я це побачив в інтернеті. Не треба мені це передавати».

    «Президент - це не бюст, не портрет, це людина. Будь ласка я вас дуже прошу, не робіть цього», - сказав Зеленський.

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    Нагадаємо, 26 липня телеканал Коломойського «1+1» показав сюжет про вінничанку, яка виробляє бюсти Зеленського.

    Зеленський ще планує оглянути в Черкасах ділянку дороги Р-10 і зустрінеться з представниками громадськості та влади Черкащини і представить нового голову обласної державної адміністрації.

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