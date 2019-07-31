В Черкасах Зеленському намагались вручити його бюст
«Президент - це не бюст, не портрет, це людина», - нагадав Зеленський
Журналістка ТСН намагалась вручити президенту Володимиру Зеленському його бюст, який робить 23-річна вінничанка Марія.
Цю пропозицію голові держави зробили на літовищі в Черкасах, куди він прибув сьогодні на гелікоптері.
«Може вам передамо це?» - сказала журналістка.
На що Зеленський сказав: «А де ви це взяли? Це жах. Я це побачив в інтернеті. Не треба мені це передавати».
«Президент - це не бюст, не портрет, це людина. Будь ласка я вас дуже прошу, не робіть цього», - сказав Зеленський.
Нагадаємо, 26 липня телеканал Коломойського «1+1» показав сюжет про вінничанку, яка виробляє бюсти Зеленського.
Зеленський ще планує оглянути в Черкасах ділянку дороги Р-10 і зустрінеться з представниками громадськості та влади Черкащини і представить нового голову обласної державної адміністрації.