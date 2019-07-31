В Черкасах Зеленському намагались вручити його бюст



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Президент - це не бюст, не портрет, це людина», - нагадав Зеленський

Журналістка ТСН намагалась вручити президенту Володимиру Зеленському його бюст, який робить 23-річна вінничанка Марія.

Цю пропозицію голові держави зробили на літовищі в Черкасах, куди він прибув сьогодні на гелікоптері.

«Може вам передамо це?» - сказала журналістка.

На що Зеленський сказав: «А де ви це взяли? Це жах. Я це побачив в інтернеті. Не треба мені це передавати».

«Президент - це не бюст, не портрет, це людина. Будь ласка я вас дуже прошу, не робіть цього», - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 26 липня телеканал Коломойського «1+1» показав сюжет про вінничанку, яка виробляє бюсти Зеленського.

Зеленський ще планує оглянути в Черкасах ділянку дороги Р-10 і зустрінеться з представниками громадськості та влади Черкащини і представить нового голову обласної державної адміністрації.