В очікуванні Airbus: Прикордонники тримали модернізовані вертольоти Мі-8



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Міністр внутрішніх справ обіцяє, що Мі-8 скоро будуть замінені новими вертольотами Airbus

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сьогодні, 24 листопада, під час візиту в Харківський прикордонний загін Східного регіонального управління ДПСУ передав два модернізованих вертольоти Мі-8 для інспектування кордону в Харківський та Одеській прикордонний загін. Про це інформує прес-служба МВС.

«Сьогодні вручаємо два сертифікати на модернізовані вертольоти Мі-8, але це перехідний варіант. Вже зовсім скоро прикордонна служба отримає нове озброєння та нові вертольоти Airbus, які будуть базуватися в тому числі в харківському авіазагоні. Ваша професійна компетентність буде тільки краще», - сказав Аваков.

Вертоліт Мі-8 (середній транспортний вертоліт) призначений для перевезення пасажирів, вантажів, десанту, виконання спеціальних патрульних завдань, пошуково-рятувальних операцій та санітарних завдань, має сучасне пілотажно-навігаційне обладнання та оснащений спеціальним обладнанням: пошуковим прожектором,, вантажною лебідкою, метеолокатором, системою супутникового зв’язку, радіонавігаційна системою, внутрішньокабінний аудіо-відеореєстратором та комплексом бортового озброєння.

Також Державна прикордонна служба України використовує патрульні літаки Diamond. Вони призначені для повітряного моніторингу державного кордону, прикордонних контрольованих районів, висвітлення надводної обстановки В(М)ЕЗ України територіального моря та української частини вод Азовського моря. Літаки мають сучасне пілотажно-навігаційне обладнання та оснащені спеціальним обладнанням.

Раніше були опубліковані фото перших вертольотів Airubus Н225 Super puma, які виробляють у Франції для України.

Як повідомлялося, Франція поставить Україні 55 вертольотів для силовиків і рятувальників.