В Одесі Тимошенко подарували 3D-булаву (фото)



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Юлії Тимошенко представники ІТ- спільноти подарували зроблену на 3D принтері булаву, а також пригостили кавою з чашки, зробленої на принтері

Тимошенко зазначила, що для стимулювання інноваційного розвитку треба спростити податки і зробити доступними кредити під 3-4% річних і на 5-7 років

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко зустрілася з представниками ІТ- спільноти на першій в Україні та Східній Європі фабриці 3D-друку в Одесі. Про це йдеться на партійному сайті.

Тимошенко зазначила, що для стимулювання інноваційного розвитку треба максимально полегшити умови ведення бізнесу – спростити податки і зробити доступними кредити під 3-4% річних і на 5-7 років.

«Від кредитів під заставу, що більше нагадують середньовіччя, треба переходити до страхування кредитів», - впевнена кандидат у президенти.

Також, за словами Тимошенко, не менш важливо знизити ціну кредиту і подовжити його терміни.

«Саме в цьому і полягає суть економічної стратегії», - наголосила голова партії «Батьківщина».

Представники ІТ- спільноти подарували Юлії Тимошенко зроблену на 3D принтері булаву, а також пригостили кавою з чашки, також зробленої на принтері.

Як повідомлялося, міжнародні букмекери ставлять на Порошенка та Зеленського. В успіх Тимошенко вірять менше.