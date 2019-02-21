В Одесі Тимошенко подарували 3D-булаву (фото)
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Тимошенко зазначила, що для стимулювання інноваційного розвитку треба спростити податки і зробити доступними кредити під 3-4% річних і на 5-7 років
Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко зустрілася з представниками ІТ- спільноти на першій в Україні та Східній Європі фабриці 3D-друку в Одесі. Про це йдеться на партійному сайті.
Тимошенко зазначила, що для стимулювання інноваційного розвитку треба максимально полегшити умови ведення бізнесу – спростити податки і зробити доступними кредити під 3-4% річних і на 5-7 років.
«Від кредитів під заставу, що більше нагадують середньовіччя, треба переходити до страхування кредитів», - впевнена кандидат у президенти.
Також, за словами Тимошенко, не менш важливо знизити ціну кредиту і подовжити його терміни.
«Саме в цьому і полягає суть економічної стратегії», - наголосила голова партії «Батьківщина».
Представники ІТ- спільноти подарували Юлії Тимошенко зроблену на 3D принтері булаву, а також пригостили кавою з чашки, також зробленої на принтері.
Як повідомлялося, міжнародні букмекери ставлять на Порошенка та Зеленського. В успіх Тимошенко вірять менше.