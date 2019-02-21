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    Політика

    В Одесі Тимошенко подарували 3D-булаву (фото)

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    Юлії Тимошенко представники ІТ- спільноти подарували зроблену на 3D принтері булаву, а також пригостили кавою з чашки, зробленої на принтері - В Одесі Тимошенко подарували 3D-булаву (фото)
    Юлії Тимошенко представники ІТ- спільноти подарували зроблену на 3D принтері булаву, а також пригостили кавою з чашки, зробленої на принтері

    Тимошенко зазначила, що для стимулювання інноваційного розвитку треба спростити податки і зробити доступними кредити під 3-4% річних і на 5-7 років

    Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко зустрілася з представниками ІТ- спільноти на першій в Україні та Східній Європі фабриці 3D-друку в Одесі. Про це йдеться на партійному сайті.

    Тимошенко зазначила, що для стимулювання інноваційного розвитку треба максимально полегшити умови ведення бізнесу – спростити податки і зробити доступними кредити під 3-4% річних і на 5-7 років.

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    «Від кредитів під заставу, що більше нагадують середньовіччя, треба переходити до страхування кредитів», - впевнена кандидат у президенти.

    Також, за словами Тимошенко, не менш важливо знизити ціну кредиту і подовжити його терміни.

    «Саме в цьому і полягає суть економічної стратегії», - наголосила голова партії «Батьківщина».

    Представники ІТ- спільноти подарували Юлії Тимошенко зроблену на 3D принтері булаву, а також пригостили кавою з чашки, також зробленої на принтері.

    Як повідомлялося, міжнародні букмекери ставлять на Порошенка та Зеленського. В успіх Тимошенко вірять менше.

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