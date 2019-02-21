Міжнародні букмекери ставлять на Порошенка та Зеленського. В успіх Тимошенко вірять менше



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський, Петро Порошенко та Юлія Тимошенко. Саме хтось з цієї трійки лідерів, на думку букмекерів, і має стати президентом України Джерело: headnews.net

Прогнози букмекерів можна сприймати по-різному, однак вони несуть фінансову відповідальність за свою оцінку шансів претендентів на перемогу

Міжнародні букмекери продовжують приймати ставки на переможця президентської виборчої кампанії в Україні. Зокрема, на думку аналітиків міжнародної букмекерської контори Bwin, головним фаворитом виборів вже кілька тижнів поспіль продовжує залишатися президент України Петро Порошенко.

За інформацією «Главкома», коефіцієнт на його перемогу становить 2.00.

Шанси на перемогу основних конкурентів Порошенка, коміка Володимира Зеленського та лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко є дещо меншими. Саме хтось з цієї трійки лідерів найімовірніше і має стати президентом України.

Зокрема, ймовірність успіху Зеленського аналітики оцінюють коефіцієнтом 2.70, а Тимошенко – 4.00. Необхідно зазначити, що порівняно з минулим тижнем, на думку букмекерів, шанси лідера «Батьківщини» на успіх помітно впали. Тоді ймовірність успіху Юлії Тимошенко оцінювалася коефіцієнтом 3.50.

Зовсім малі шанси на успіх аналітики залишають Анатолію Гриценку. Коефіцієнт на те, що кандидат від партії «Громадянська позиція» стане президентом України – 21.00.

Інші ж борці за президентське крісло помітно відстають від фаворитів перегонів та мають лише теоретичні шанси на успіх.

Нагадаємо, перший тур виборів глави держави має відбутися 31 березня.

Варто зазначити, що загальнонаціональне дослідження, проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 7 по 14 лютого в усіх регіонах України (за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей), показало, що серед кандидатів на президентську посаду лідерами є Володимир Зеленський, Петро Порошенко та Юлія Тимошенко.