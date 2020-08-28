В окупованому Криму за шахрайство затримали представника Кадирова



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Едільсултанову закидають статті 159 (шахрайство) та 303 (фальсифікація доказів і результатів оперативно-розшукової діяльності) Кримінального кодексу Росії

ФСБ затримала в анексованому Криму представника глави Чечні Ісу Едільсултанова в рамках кримінальної справи про шахрайство.

Про це повідомляє ТАСС.

За даними його адвоката, Умалата Сайгітова, затриманого утримують у СІЗО.

«На даний момент Едільсултанову ні обвинувачення не пред'явлено, ні запобіжний захід не обраний, ніяких доказів його винності суду теж не було представлено», - сказав адвокат.

За словами Сайгітова, Едільсултанову закидають статті 159 (шахрайство) та 303 (фальсифікація доказів і результатів оперативно-розшукової діяльності) Кримінального кодексу Росії.

За версією слідства, підозрюваний намагався отримати право на майно, що проходить процедуру банкрутства, іванівської компанії на суму 40 млн рублів. Передбачається, що він підробив документи, щоб заволодіти майном кредиторів.