В ООН розкрили зміст нової резолюції щодо Криму



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Західні партнери України підтримують нас щодо питання Криму - Кислиця

Сергій Кислиця нагадує: останнім, хто здійснив візит в окупований Крим від міжнародних організацій, був комісар Ради Європи з прав людини у 2014 році

Блокування Росією міжнародного доступу буде враховане в проєкті нової резолюції Генасамблеї щодо Криму, який зараз готується. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів постійний представник України при ООН Сергій Кислиці. Дипломат сподівається, що попри обмеження, пов’язані з Covid-19, Генасамблея відновить розгляд проєктів документів.

Нагадаємо, Росія не допускає правозахисників ООН в Крим для збору інформації про порушення прав людини з метою підірвати можливі офіційні доповіді, які могли б допомогти Україні у боротьбі з агресією. За словами дипломата, такі доповіді, перетворюючись на резолюцію ООН, організовують роботу системи ООН і впливають на доказову базу у рамках існуючих процесів у міжнародних судових інстанціях.

«За останні шість років в Криму не було жодної легітимної міжнародної делегації для ознайомлення із ситуацією. Останнім, хто відвідав окупований Крим від міжнародних організацій, був комісар Ради Європи з прав людини Нільс Мужніекс у 2014 році», – зауважив Сергій Кислиця.

Водночас, у березні цього року в тому числі за ініціативи України відбулося засідання членів Ради Безпеки ООН за формулою «Аррія», на якому були присутніми також і представники кримськотатарського Меджлісу.

«Сьогодні Донбас обговорюється у Нормандському форматі, натомість для обговорення Криму подібного майданчика немає. З іншого боку, щодо Криму є резолюція Генасамблеї ООН про територіальну цілісність і це питання закрите. Крим — це Україна. Стосовно Криму є регулярні резолюції Генасамблеї щодо прав людини, є резолюції про проблему мілітаризації Криму і частин Чорного і Азовського морів, є регулярні доповіді Генерального секретаря, є активний аналіз інформації, санкції ЄС і окремих держав, прив’язані винятково до ситуації Криму, і які не зникнуть, між іншим, навіть якщо буде досягнуто врегулювання на Сході України. Є пакет санкцій, пов’язаних з Кримом, а є санкції, пов’язані зі Сходом», - наголосив Кислиця.

На його думку , така ситуація утворилася, тому що, на превеликий жаль, на Донбасі гинуть люди. Понад 13 тисяч вбитих. «І тому, звичайно, у сприйнятті громадськістю і політиками війна, яка триває, більш нагальна, ніж питання окупації. І тому кримські татари дуже занепокоєні і постійно б’ють на сполох, що світ забуває про Крим. Хоча я не можу сказати, що «кримське» питання забувається. Якщо подивитися на учасників дебатів Генасамблеї щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України в лютому, то їх кількість була більшою, ніж минулого року», - підкреслив він.

«Загадана раніше «Аррія» була організована не лише українською стороною та партнерами в березні. Ще була спроба РФ організувати «Аррію» 21 травня, на яку РФ притягла ряджених «представників» Криму. І через це від участі відмовилися Україна та деякі наші партнери, зокрема США та Велика Британія. Естонія, яка тоді була головуючою в Раді Безпеки, також бойкотувала це дійство. ООН відмовилася транслювати «Аррію» на своїх ресурсах. Тому робота щодо Криму дуже складна і на перспективу. Тут не буде вирішення в цей понеділок чи наступного тижня, але рано чи пізно окупант буде покараний», – розповідає високопосадовець.

За словами Сергія Кислиці, має бути формат переговорів, на якому системно розглядалося би питання окупації українського півострова. «І парламент, і президент так вважають, міністр закордонних справ так вважає, наші партнери так вважають. Російська Федерація тільки так не вважає. РФ при будь-якій нагоді каже, що питання Криму закрите. Але РФ, попри це, не може змінити факту, що в розумінні міжнародного права, ООН та абсолютної більшості іноземних урядів Крим – територія України», – каже дипломат.