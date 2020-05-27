Ватажок «ДНР» зізнався, що його бойовики обстріляли житлові квартали Донбасу



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Ватажок бойовиків «ДНР» Денис Пушилін вибачився перед жителями Донбасу за обстріли

Пушилін пообіцяв взяти під особистий контроль розслідування фактів порушень Мінських угод бойовиками «ДНР»

Ватажок бойовиків «ДНР» Денис Пушилін приніс вибачення жителям Донбасу за обстріл окупантами житлових кварталів.

Про це Пушилін написав на своїй офіційній сторінці в Твіттері.

«Приношу співчуття постраждалим жителям Донбасу за неузгоджений обстріл житлових кварталів нашими підрозділами. Обіцяю взяти під особистий контроль розслідування фактів порушень Мінських угод збройними силами ДНР! », - написано на сторінці Пушиліна.

Визнання Пушиліна коментують на його сторінці: «Нарешті-то правду сказав».

Нагадаємо, 26 травня бойовики шість разів обстрілювали українські позиції, в результаті чого загинув один військовий.