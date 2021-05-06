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    Венеціанська комісія схвалила законопроєкт про ув’язнення за брехню в деклараціях

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    Закон зобов'язує кожного громадянина щороку заповнювати і подавати податкові декларації - Венеціанська комісія схвалила законопроєкт про ув’язнення за брехню в деклараціях
    Закон зобов'язує кожного громадянина щороку заповнювати і подавати податкові декларації
    Фото: dtkt.ua

    У своєму висновку члени комісії зазначили, що відновлення тюремного ув'язнення за найсерйозніші правопорушення, пов'язані з декларуванням, - розумний крок

    Венеціанська комісія підтримала законопроєкт про посилення відповідальності за недостовірне декларування. Про це повідомляється на сайті комісії.

    У своєму висновку члени комісії зазначили, що відновлення тюремного ув'язнення за найсерйозніші правопорушення, пов'язані з декларуванням, - розумний крок, «особливо з огляду на масштаби корупції» в Україні.

    Також там вважають, що законопроєкт відповідає міжнародним зобов'язанням України та попереднім рекомендаціям комісії.

    У Венеціанській комісії додали, що посилення відповідальності не буде ефективним без зміцнення антикорупційних інституцій. Також експерти висловили жаль, що посилення покарання почне діяти лише до наступного періоду декларування - 1 квітня 2022 року, тобто чиновники, які не подали декларації або включили до них недостовірну інформацію, нестимуть відповідальність лише відповідно до чинних положень законодавства.

    Нагадаємо, 4 грудня Верховна Рада відновила відповідальність за брехню у деклараціях. За законопроєкт, що передбачав штраф і лише обмеження волі за брехню в е-деклараціях, проголосували 289 депутатів.

    Національне агентство з питань запобігання корупції тоді виступило з критикою законопроєкту, адже він не передбачає позбавлення волі, а тільки її обмеження.

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    Теги: Венеціанська комісія декларація штраф НАЗК
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